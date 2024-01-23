«Он достаточно требователен». Зинченко охарактеризовал Артету
Украинец поделился мнениями о наставнике «канониров»
27-летний защитник «Арсенала» Александр Зинченко высказался о главном тренере команды Микеле Артете.
«Артета любит побеждать, в этом его менталитет и характер. Почти сразу можно увидеть, что он достаточно требователен и обращает внимание на множество мелочей.
Мне нравится его видение футбола, его тренерский менталитет. С первого дня, как мы познакомились, я знал, что он будет отличным наставником», – сказал Зинченко.
Ранее Зинченко поделился мнением о готовности коллектива к предстоящим матчам после серии неудачных игр в Английской Премьер-лиге.
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