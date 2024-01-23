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  4. «Он достаточно требователен». Зинченко охарактеризовал Артету
Англия
23 января 2024, 14:50 |
173
0

«Он достаточно требователен». Зинченко охарактеризовал Артету

Украинец поделился мнениями о наставнике «канониров»

23 января 2024, 14:50 |
173
0
«Он достаточно требователен». Зинченко охарактеризовал Артету
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета (справа)

27-летний защитник «Арсенала» Александр Зинченко высказался о главном тренере команды Микеле Артете.

«Артета любит побеждать, в этом его менталитет и характер. Почти сразу можно увидеть, что он достаточно требователен и обращает внимание на множество мелочей.

Мне нравится его видение футбола, его тренерский менталитет. С первого дня, как мы познакомились, я знал, что он будет отличным наставником», – сказал Зинченко.

Ранее Зинченко поделился мнением о готовности коллектива к предстоящим матчам после серии неудачных игр в Английской Премьер-лиге.

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Микель Артета Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон
Источник The Athletic
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