«Связь вышла на другой уровень». Зинченко – о ситуации в Арсенале
Украинец рассказал о настроении в стане «канониров»
Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился мнением о готовности коллектива к будущим матчам после серии неудачных игр в Английской Премьер-лиге.
«Каждая команда, которая хочет чего-нибудь достичь, должна демонстрировать реакцию после нескольких поражений. Каждый человек на планете имеет свое мнение, которое я уважаю. Я не смотрю на эту ситуацию, как вы, глобально, но я просто стараюсь уделить внимание себе, своей игре. Как я могу помочь своей команде на поле? Насколько мы можем улучшить нашу игру?
Единственное, что я могу вам сказать, это то, что мы все так тяжело работаем каждый день. Поверьте мне, если мы не преуспеем, мы будем в 10 раз больше разочарованы, чем все фанаты во всем мире.
Помогла командная поездка в Дубай – это было удивительное, хорошее обновление. Связь между нами вышла на другой уровень. Мы устроили там барбекю со всеми, чтобы мы могли лучше узнать друг друга, с семьями. Это столь важно. Команда похожа на семью, когда вы на поле и вне его — всегда вместе, поддерживаете друг друга, подталкиваете друг друга», – признался Зинченко.
Напомним, «Арсенал» в турнирной таблице АПЛ занимает 3-е место.
Ранее стала известна реакция Александра Зинченко на критику в его адрес.
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