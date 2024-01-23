«Связь вышла на другой уровень». Зинченко – о ситуации в Арсенале

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился мнением о готовности коллектива к будущим матчам после серии неудачных игр в Английской Премьер-лиге.

«Каждая команда, которая хочет чего-нибудь достичь, должна демонстрировать реакцию после нескольких поражений. Каждый человек на планете имеет свое мнение, которое я уважаю. Я не смотрю на эту ситуацию, как вы, глобально, но я просто стараюсь уделить внимание себе, своей игре. Как я могу помочь своей команде на поле? Насколько мы можем улучшить нашу игру?

Единственное, что я могу вам сказать, это то, что мы все так тяжело работаем каждый день. Поверьте мне, если мы не преуспеем, мы будем в 10 раз больше разочарованы, чем все фанаты во всем мире.

Помогла командная поездка в Дубай – это было удивительное, хорошее обновление. Связь между нами вышла на другой уровень. Мы устроили там барбекю со всеми, чтобы мы могли лучше узнать друг друга, с семьями. Это столь важно. Команда похожа на семью, когда вы на поле и вне его — всегда вместе, поддерживаете друг друга, подталкиваете друг друга», – признался Зинченко.