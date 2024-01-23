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  4. Зинченко оценил постоянную критику в свой адрес
Англия
23 января 2024, 08:37 |
1087
1

Зинченко оценил постоянную критику в свой адрес

Украинец воспринимает ситуацию спокойно

23 января 2024, 08:37 |
1087
1
Зинченко оценил постоянную критику в свой адрес
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В последнее время футболист «Арсенала» Александр Зинченко постоянно получает критику за свою игру, а особенно ему достается от экспертов на британском телевидении и бывших в прошлом игроков Джейми Каррагера, Гари Невилла и других.

«Я точно не самый счастливый человек на планете, но я понимаю, что бывают взлеты и падения. Уверен, что все будет в порядке, я уже такое проходил в своей карьере, знаю, как нужно вести себя в такой ситуации».

«И я знаю, как реагировать на конкуренцию в составе. Нужно продолжать работать еще усерднее. Нужно оценивать себя: что можно сделать лучше, каких ошибок избежать в будущем. Конечно, люди могут критиковать футболистов», — сказал Зинченко.

В нынешнем сезоне Зинченко провел 25 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Athletic
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виталий жалыбин
и шо военный сбор пошел заплатил или пдфо?
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