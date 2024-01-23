Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям

Надежда Навроцкая, бывшая жена Анатолия Тимощука, рассказала, как предатель Украины общается с собственными детьми.

«Дети не очень хотят с ним говорить. Иногда задают какие-то вопросы, а он какую-то дичь там говорит. Анатолий почти не поздравляет их с днем рождения. Хотя раз, по-моему, недавно поздравил. Просто по телефону, ни подарков, ничего. Например, соседи немцы шлют подарки нашим детям или деньги в конверте… А от папы вообще ноль, годами.

Тимощук постоянно обманывает детей. Говорит: я вам куплю айпед, а они просто смеются над ним. Однажды, когда война началась, они спрашивали, за кого он. А Тимощук говорил, что он не за россию. Он им наврет что-нибудь, и все. Но он такой, какой он есть. Поэтому что сделаешь», – сказала Навроцкая.



Ранее бывшая жена Тимощука развеяла слухи, что его отец вступил в ТРО.