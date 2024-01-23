Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Украина. Премьер лига
23 января 2024, 14:08 | Обновлено 23 января 2024, 15:23
3807
9

Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям

Надежда Навроцкая рассказала об отношении Анатолия к детям

23 января 2024, 14:08 | Обновлено 23 января 2024, 15:23
3807
9
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Тимощук

Надежда Навроцкая, бывшая жена Анатолия Тимощука, рассказала, как предатель Украины общается с собственными детьми.

«Дети не очень хотят с ним говорить. Иногда задают какие-то вопросы, а он какую-то дичь там говорит. Анатолий почти не поздравляет их с днем рождения. Хотя раз, по-моему, недавно поздравил. Просто по телефону, ни подарков, ничего. Например, соседи немцы шлют подарки нашим детям или деньги в конверте… А от папы вообще ноль, годами.

Тимощук постоянно обманывает детей. Говорит: я вам куплю айпед, а они просто смеются над ним. Однажды, когда война началась, они спрашивали, за кого он. А Тимощук говорил, что он не за россию. Он им наврет что-нибудь, и все. Но он такой, какой он есть. Поэтому что сделаешь», – сказала Навроцкая.

Ранее бывшая жена Тимощука развеяла слухи, что его отец вступил в ТРО.

По теме:
Бывшая жена Тимощука развеяла слухи, что его отец вступил в ТрО
Бывшая жена Тимощука: «В россии из него сделают правильного украинца»
«Подложили шлюшку». Бывшая Тимощука рассказала, как его удерживают в россии
Анатолий Тимощук Надежда Навроцкая
Источник NV.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
Бокс | 23 января 2024, 03:20 2
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца

Команда Джея Опетаи опровергает информацию о нокдауне

Надо вопреки всему. Оценена вероятность 1/2 финала Aus Open для Костюк
Теннис | 22 января 2024, 17:40 0
Надо вопреки всему. Оценена вероятность 1/2 финала Aus Open для Костюк
Надо вопреки всему. Оценена вероятность 1/2 финала Aus Open для Костюк

Украинке предстоит сыграть с Коко Гофф

Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено
Футбол | 22.01.2024, 16:32
Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено
Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено
Двадцать лет спустя. 7 самых дорогих трансферов зимы в УПЛ сезона-2003/04
Футбол | 23.01.2024, 12:15
Двадцать лет спустя. 7 самых дорогих трансферов зимы в УПЛ сезона-2003/04
Двадцать лет спустя. 7 самых дорогих трансферов зимы в УПЛ сезона-2003/04
Челси – Мидлсбро. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка английской лиги
Футбол | 23.01.2024, 14:58
Челси – Мидлсбро. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка английской лиги
Челси – Мидлсбро. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка английской лиги
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Вместо этой херни, напишите лучше больше о АО и шансы Ястремской.
Может же быть исторический полуфинал для нее
Ответить
+2
turist86
Брудна сімейна білизна
Ответить
+2
Alex T
Во всем кусок г 
Ответить
+1
Gargantua
по сути бабский вопрос все решил.
был бы он счастлив в первом браке, сейчас бы носил вышиванку, показушно волонтерил и писал посты как ненавидит йбю рсн. Но... другая пися и другие интересы.
А человек то один и тот же.
в общем призрачно все, в этом мире бушующем.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Александр
Да хватит уже про это быдло писать .Разве чтото уже изменит представление об.этом человеке ? Он из шахтера .этим все сказано .ватная подстилка русских.жадная до денег
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
OtsoCity
Хвойда з Луцька 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
22.01.2024, 05:20 30
Теннис
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
23.01.2024, 00:37 8
Футбол
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
23.01.2024, 06:05 5
Теннис
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
21.01.2024, 10:50 218
Футбол
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
22.01.2024, 00:40 1
Футбол
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
22.01.2024, 10:01
Футбол
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
21.01.2024, 23:59 13
Футбол
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
22.01.2024, 05:27 82
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем