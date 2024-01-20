Бывшая жена Тимощука развеяла слухи, что его отец вступил в ТрО
Надежда Навроцкая рассказала об отце бывшего мужа
Надежда Навроцкая, бывшая жена Анатолия Тимощука, рассказала, что отец предателя Украины на самом деле не проходил военную службу в войсках ТрО.
«Кто сказал, что он вступил в ТрО? Отец Тимощука 100% не в ТрО. Отец Тимощука ездил в Эстонию, взял у сына поручение и незаконным, фальшивым решением суда украл у меня имущество. То, что сделал отец Тимощука. Заплатил нотариусу в Киеве приличную сумму. Нотариус видел, что это судебное решение не действительно. Но, все равно, взял то, что принадлежит мне.
А где он сейчас? Да я не знаю. Думаю, под Луцком сидит где-то тихо и не вылезает, никому не показывается. Они не общаются с детьми, со мной.
Если нужно будет еще и отца, то его привезут в россию, и мать так же. И они уедут, не переживайте. Им тоже скажут, что так нужно. Но зачем им родители еще? Россиянам уже достаточно, они собрали достаточно обезьян. Уже красиво все выглядит для картинки», – рассказала Навроцкая.
Ранее бывшая жена Тимошенко, рассказала, чем он полезен для пропаганды россии.
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А ці чутки про "батька в ТРО" треба далі роздмухувати. Бо Тимощуку оцей факт дорого може обійтися. рісні все одно, що Тимощуку вірний їм. Він для них запроданець. Скажуть, що раз батько воює проти рашки, то і Тимощук проти них воює, ще і засадять чи просто заберуть всі гроші. Тому даремно вона спростувала. Най би ходили такі чутки.