Надежда Навроцкая, бывшая жена Анатолия Тимощука, рассказала, что отец предателя Украины на самом деле не проходил военную службу в войсках ТрО.

«Кто сказал, что он вступил в ТрО? Отец Тимощука 100% не в ТрО. Отец Тимощука ездил в Эстонию, взял у сына поручение и незаконным, фальшивым решением суда украл у меня имущество. То, что сделал отец Тимощука. Заплатил нотариусу в Киеве приличную сумму. Нотариус видел, что это судебное решение не действительно. Но, все равно, взял то, что принадлежит мне.

А где он сейчас? Да я не знаю. Думаю, под Луцком сидит где-то тихо и не вылезает, никому не показывается. Они не общаются с детьми, со мной.

Если нужно будет еще и отца, то его привезут в россию, и мать так же. И они уедут, не переживайте. Им тоже скажут, что так нужно. Но зачем им родители еще? Россиянам уже достаточно, они собрали достаточно обезьян. Уже красиво все выглядит для картинки», – рассказала Навроцкая.

Ранее бывшая жена Тимошенко, рассказала, чем он полезен для пропаганды россии.