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Украина. Премьер лига
20 января 2024, 19:52 |
697
3

Бывшая жена Тимощука развеяла слухи, что его отец вступил в ТрО

Надежда Навроцкая рассказала об отце бывшего мужа

20 января 2024, 19:52 |
697
3
Бывшая жена Тимощука развеяла слухи, что его отец вступил в ТрО
Eurosport. Анатолий Тимощук

Надежда Навроцкая, бывшая жена Анатолия Тимощука, рассказала, что отец предателя Украины на самом деле не проходил военную службу в войсках ТрО.

«Кто сказал, что он вступил в ТрО? Отец Тимощука 100% не в ТрО. Отец Тимощука ездил в Эстонию, взял у сына поручение и незаконным, фальшивым решением суда украл у меня имущество. То, что сделал отец Тимощука. Заплатил нотариусу в Киеве приличную сумму. Нотариус видел, что это судебное решение не действительно. Но, все равно, взял то, что принадлежит мне.

А где он сейчас? Да я не знаю. Думаю, под Луцком сидит где-то тихо и не вылезает, никому не показывается. Они не общаются с детьми, со мной.

Если нужно будет еще и отца, то его привезут в россию, и мать так же. И они уедут, не переживайте. Им тоже скажут, что так нужно. Но зачем им родители еще? Россиянам уже достаточно, они собрали достаточно обезьян. Уже красиво все выглядит для картинки», – рассказала Навроцкая.

Ранее бывшая жена Тимошенко, рассказала, чем он полезен для пропаганды россии.

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Надежда Навроцкая Анатолий Тимощук
Источник NV.ua
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Комментарии 3
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anacreon
Знаєте, все ж таки треба подякувати цій колишній Тимощука. Вона стільки крові попила Тимощуку Інша би спокійно собі пішла у небуття. Але ця мертвою хваткою в нього вчепилася і постійно ходить у прессу і виливає на нього відра помиїв. Вже і до його батяні добралася.Цікаво, що там сталося з тою нерухомістю.Вона не тільки по пресі, а й по судах його тягає роками.
А ці чутки про "батька в ТРО" треба далі роздмухувати. Бо Тимощуку оцей факт дорого може обійтися. рісні все одно, що Тимощуку вірний їм. Він для них запроданець. Скажуть, що раз батько воює проти рашки, то і Тимощук проти них воює, ще і засадять чи просто заберуть всі гроші. Тому даремно вона спростувала. Най би ходили такі чутки.
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umnuy2
накуй нам новости про этого пидора
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