Бывшая жена Тимощука: «В россии из него сделают правильного украинца»

Надежда Навроцкая, бывшая жена Анатолия Тимощука, рассказала, чем предатель Украины полезен для пропаганды рф:

«По моему мнению они собирали этих наших спикеров. Смотрите, для чего собирали? Скажут: вот Тимощук, он правильный украинец, он любит Украину. А вот эти – это все нацисты, давайте всех их н***р уничтожим. Понимаете? Его противопоставят всем остальным украинцам. Из него делают украинца в россии для своей публики и даже для мировой. А дальше что происходит? Потом они все равно будут пытаться влезать в Украину. Следующим поколениям с этим жить. Задача сделать так, чтобы они не могли уже влезать сюда. Украинцы должны осознавать, что эти все люди из России будут посланы сюда обратно. Будут говорить, что русские уже не такие плохие, посмотрите, снова поверьте им. Это же будет через 10-20 лет. Они будут там рассказывать, понимаете, эту всю х***ю нашим детям, которые подрастут? Посмотрите, уже совсем другой мир, мы здесь несем мир и счастье. Россияне уже думают на годы вперед. В случае поражения, они думают наперед».

Ранее Надежда Навроцкая рассказала, что именно удерживает Тимощука в россии.