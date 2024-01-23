Даяна Ястремская – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В поединке 1/4 финала украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Линды Носковой из Чехии (№50 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на Rod Laver Arena. Время начала матча – 03:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Анны Калинской (№75 WTA) или Чжэн Циньвень (№15 WTA).

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