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  4. Даяна Ястремская – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
23 января 2024, 13:45 |
864
0

Даяна Ястремская – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open

23 января 2024, 13:45 |
864
0
Даяна Ястремская – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

24 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В поединке 1/4 финала украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Линды Носковой из Чехии (№50 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на Rod Laver Arena. Время начала матча – 03:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Анны Калинской (№75 WTA) или Чжэн Циньвень (№15 WTA).

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Источник Sport.ua
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