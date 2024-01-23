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  4. Даяна Ястремская – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Australian Open
23 января 2024, 19:15 |
3261
4

Даяна Ястремская – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч Australian Open

24 января украинка сыграет матч 1/4 финала австралийского мейджора

23 января 2024, 19:15 |
3261
4
Даяна Ястремская – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В ночь на 23 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) проведет поединок 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

За выход в полуфинал украинка поборется с Линдой Носковой (Чехия, WTA 50). Встреча состоится 1-м запуском на Rod Laver Arena. Время начала матча – 03:00 по Киеву.

Даяна Ястремская

Даяна проводит лучший турнир в своей карьере. В квалификации мейджора украинка не показывала уверенную игру, многие не понимали, как можно было чуть не проиграть 565-й ракетке мира Майе Джонт. Но в итоге Ястремская все-таки пробилась в основную сетку Australian Open, где шокировала абсолютно всех.

В первом раунде была повержена чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова. Во втором – Варвара Грачева, в третьем – дочь миллиардера Эмма Наварро, которая занимает 26-е место в рейтинге WTA и у которой было 10 побед и 1 поражение в 2024 году.

В 1/8 финала Ястремская справилась с бывшей первой ракеткой и двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии, прошлогодней полуфиналисткой Викторией Азаренко. В общем, сетка у украинки была не из простых, и она уж точно заслужила выйти в четвертьфинал.

Что касается последнего матча с Азаренко, то там 38 виннерсов и 37 анфорсов говорят сами про себя. Даяна все так же играла агрессивно, плоско, шла в атаку и давила физикой. Виктория наошибалась и не справилась с напором, хотя изначально считалось, что против опытной белоруски с качественной игрой Ястремской будет сложно с ее стилем.

Теперь предстоит играть против Носковой, которая обыграла Игу Свентек примерно таким же способом, плюс стабильно идеально подавала. На бумаге можно считать, что против Линды должно быть легче атаковать, но и в то же время будет сложнее обороняться.

Вряд ли Даяне надо будет придумывать что-то новое. Главное - не потерять контроль над ходом встречи. Будет быстрый матч с минимальным количеством длинных розыгрышей и, предположительно, это должно пойти Ястремской на пользу, только если она не будет проигрывать абсолютно каждый быстрый поинт...


Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Линда Носкова

Носкову хвалят абсолютно все, но в основном исключительно из-за победы над Игой. Того напора и состояния аффекта могло бы хватить на матч со Свитолиной, но Элина снялась и Линда просто отдыхала дополнительный день. С Даяной может пойти все не так, как могло бы быть с Элиной.

Не стоит забывать и о странном проигрыше сета 206-й ракетке мира Кесслер во втором раунде со счетом 1:6. Носкова еще не очень опытная, ей всего 19 лет. Победа над Свентек – это сильно, но как часто это бывает: после суперматча с главным фаворитом следует проигрыш более слабой оппонентке. Плюс, считаю, что кураж Носковой мог бы быть актуальным в игре со Свитолиной, но с Даяной...

Немного общей информации про Носкову: юниорский титул Ролан Гаррос, 6 титулов ITF, наивысшая позиция – 40-я, до старта мейджора – три победы над теннисистками из топ-10.

В ближайшие годы мы точно не раз будем слышать ее фамилию, она будет доходить до последних стадий крупных турниров WTA и Grand Slam, но в матче против праймовой Даяны просто хочется поверить в ее вылет.


Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова

Статистика личных встреч

Ястремская и Носкова впервые проведут очный поединок.

Прогноз на матч Даяна Ястремская – Линда Носкова

У обоих девушек схожий агрессивный стиль с «бей-беги», большой упор будет на подачу. Предлагаем сделать ставку тай-брейк в матче – да за коэффициент 3.05.

Что касается исхода поединка, то Носкова является фавориткой встречи, поэтому есть возможность заиграть форы Даяны за хорошие цифры – +3.5 за коэффициент 1.90.

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Даяна Ястремская Линда Носкова Australian Open 2024 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Vitason
Хочу помилитися дуже,але ця чешка дуже складна,коли Даяна грали проти азеренка,всі казали ,що Даяна програє,тому що був впевнений ,що вона заганяє пенсионерку,а от зараз пишу ,у Даяни ,мало шансів, дуже сильно,ця чешка може грати,але хай я помилюся і мені поставлять сто мінусів,хай це буде не найкращий день Носкової,а Даяна ,хай і далі буде насолоджуватись тенісом і грою яку вона показує,хай в неї все складеться,а я буду поганим прогнозистом!!!
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+3
Первый Среди Равных
Даяша винесе шкарпетку. 
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0
Kamon
Я думаю, что Ястремская выиграет, Даяна умеет против чешек играть, главное чтобы у Даяны было меньше ошибок ,чем было в матче против Азаренко или Наварро, а так по силам обыграть чешку 
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0
sv_2000
Победит Даяна потому что, во-первых, она молодец, во-вторых, на нее возложена великая миссия. Прихлопнуть бульбо стегозавра в финале, если та туда пролезет
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0
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