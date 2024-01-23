В ночь на 23 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) проведет поединок 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

За выход в полуфинал украинка поборется с Линдой Носковой (Чехия, WTA 50). Встреча состоится 1-м запуском на Rod Laver Arena. Время начала матча – 03:00 по Киеву.

Даяна Ястремская

Даяна проводит лучший турнир в своей карьере. В квалификации мейджора украинка не показывала уверенную игру, многие не понимали, как можно было чуть не проиграть 565-й ракетке мира Майе Джонт. Но в итоге Ястремская все-таки пробилась в основную сетку Australian Open, где шокировала абсолютно всех.

В первом раунде была повержена чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова. Во втором – Варвара Грачева, в третьем – дочь миллиардера Эмма Наварро, которая занимает 26-е место в рейтинге WTA и у которой было 10 побед и 1 поражение в 2024 году.

В 1/8 финала Ястремская справилась с бывшей первой ракеткой и двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии, прошлогодней полуфиналисткой Викторией Азаренко. В общем, сетка у украинки была не из простых, и она уж точно заслужила выйти в четвертьфинал.

Что касается последнего матча с Азаренко, то там 38 виннерсов и 37 анфорсов говорят сами про себя. Даяна все так же играла агрессивно, плоско, шла в атаку и давила физикой. Виктория наошибалась и не справилась с напором, хотя изначально считалось, что против опытной белоруски с качественной игрой Ястремской будет сложно с ее стилем.

Теперь предстоит играть против Носковой, которая обыграла Игу Свентек примерно таким же способом, плюс стабильно идеально подавала. На бумаге можно считать, что против Линды должно быть легче атаковать, но и в то же время будет сложнее обороняться.

Вряд ли Даяне надо будет придумывать что-то новое. Главное - не потерять контроль над ходом встречи. Будет быстрый матч с минимальным количеством длинных розыгрышей и, предположительно, это должно пойти Ястремской на пользу, только если она не будет проигрывать абсолютно каждый быстрый поинт...



Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Линда Носкова

Носкову хвалят абсолютно все, но в основном исключительно из-за победы над Игой. Того напора и состояния аффекта могло бы хватить на матч со Свитолиной, но Элина снялась и Линда просто отдыхала дополнительный день. С Даяной может пойти все не так, как могло бы быть с Элиной.

Не стоит забывать и о странном проигрыше сета 206-й ракетке мира Кесслер во втором раунде со счетом 1:6. Носкова еще не очень опытная, ей всего 19 лет. Победа над Свентек – это сильно, но как часто это бывает: после суперматча с главным фаворитом следует проигрыш более слабой оппонентке. Плюс, считаю, что кураж Носковой мог бы быть актуальным в игре со Свитолиной, но с Даяной...

Немного общей информации про Носкову: юниорский титул Ролан Гаррос, 6 титулов ITF, наивысшая позиция – 40-я, до старта мейджора – три победы над теннисистками из топ-10.

В ближайшие годы мы точно не раз будем слышать ее фамилию, она будет доходить до последних стадий крупных турниров WTA и Grand Slam, но в матче против праймовой Даяны просто хочется поверить в ее вылет.



Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова

Статистика личных встреч

Ястремская и Носкова впервые проведут очный поединок.

Прогноз на матч Даяна Ястремская – Линда Носкова

У обоих девушек схожий агрессивный стиль с «бей-беги», большой упор будет на подачу. Предлагаем сделать ставку тай-брейк в матче – да за коэффициент 3.05.

Что касается исхода поединка, то Носкова является фавориткой встречи, поэтому есть возможность заиграть форы Даяны за хорошие цифры – +3.5 за коэффициент 1.90.