Украина. Премьер лига23 января 2024, 13:29 |
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Вацко может войти в команду Шевченко и стать вице-президентом УАФ
Аналогичную должность может занять Артем Гагарин из «Кривбасса»
23 января 2024, 13:29 |
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Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко и вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин могут войти в команду Андрея Шевченко в УАФ.
Источник сообщает, что оба специалиста могут стать вице-президентами Украинской ассоциации футбола.
Сообщалось также, что бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Олег Лужный станет вице-президентом УАФ.
Ранее единственный кандидат в президенты украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко назвал его главную задачу на этом посту. Выборы президента УАФ пройдут 25 января.
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