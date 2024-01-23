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Украина. Премьер лига
23 января 2024, 13:29 |
356
1

Вацко может войти в команду Шевченко и стать вице-президентом УАФ

Аналогичную должность может занять Артем Гагарин из «Кривбасса»

23 января 2024, 13:29 |
356
1
Вацко может войти в команду Шевченко и стать вице-президентом УАФ
Instagram. Виктор Вацко

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко и вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин могут войти в команду Андрея Шевченко в УАФ.

Источник сообщает, что оба специалиста могут стать вице-президентами Украинской ассоциации футбола.

Сообщалось также, что бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Олег Лужный станет вице-президентом УАФ.

Ранее единственный кандидат в президенты украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко назвал его главную задачу на этом посту. Выборы президента УАФ пройдут 25 января.

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Источник: Лужный станет одним из вице-президентов УАФ в команде Шевченко
Виктор Вацко Артем Гагарин Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Источник Трибуна
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