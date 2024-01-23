Вацко может войти в команду Шевченко и стать вице-президентом УАФ

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко и вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин могут войти в команду Андрея Шевченко в УАФ.

Источник сообщает, что оба специалиста могут стать вице-президентами Украинской ассоциации футбола.

Сообщалось также, что бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Олег Лужный станет вице-президентом УАФ.

Ранее единственный кандидат в президенты украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко назвал его главную задачу на этом посту. Выборы президента УАФ пройдут 25 января.