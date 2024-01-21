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  4. Источник: Лужный станет одним из вице-президентов УАФ в команде Шевченко
Украина. Премьер лига
21 января 2024, 16:55 |
431
2

Источник: Лужный станет одним из вице-президентов УАФ в команде Шевченко

Ранее их считали потенциальными конкурентами

21 января 2024, 16:55 |
431
2
Источник: Лужный станет одним из вице-президентов УАФ в команде Шевченко
ФК Динамо Киев. Олег Лужный

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Олег Лужный станет одним из двух вице-президентов УАФ.

Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Олег Лужный. Львовская квота вице-президентов УАФ нового руководителя. Легендарные партнеры по «Динамо» 90-х снова вместе», – сказано в сообщении.

Отметим, что ранее Львовская ассоциация футбола как один из коллективных членов УАФ выдвинула Андрея Шевченко кандидатом в президенты УАФ. Лужного считали потенциальным конкурентом Шевченко на выборах.

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Олег Лужный Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко
Источник Telegram
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Комментарии 2
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Igor@Kyiv
Легенда українського футболу.
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+2
Лига конференций без динамо
Королевская будет тоже помощницей ,а может ещё должность другу Шевченко  руснявому каладзе дать 
Ответить
-4
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