Источник: Лужный станет одним из вице-президентов УАФ в команде Шевченко
Ранее их считали потенциальными конкурентами
Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Олег Лужный станет одним из двух вице-президентов УАФ.
Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
«Олег Лужный. Львовская квота вице-президентов УАФ нового руководителя. Легендарные партнеры по «Динамо» 90-х снова вместе», – сказано в сообщении.
Отметим, что ранее Львовская ассоциация футбола как один из коллективных членов УАФ выдвинула Андрея Шевченко кандидатом в президенты УАФ. Лужного считали потенциальным конкурентом Шевченко на выборах.
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