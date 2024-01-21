Источник: Лужный станет одним из вице-президентов УАФ в команде Шевченко

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Олег Лужный станет одним из двух вице-президентов УАФ.

Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Олег Лужный. Львовская квота вице-президентов УАФ нового руководителя. Легендарные партнеры по «Динамо» 90-х снова вместе», – сказано в сообщении.

Отметим, что ранее Львовская ассоциация футбола как один из коллективных членов УАФ выдвинула Андрея Шевченко кандидатом в президенты УАФ. Лужного считали потенциальным конкурентом Шевченко на выборах.