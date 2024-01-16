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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Главная задача – вернуть доверие к УАФ»
Украина. Премьер лига
16 января 2024, 22:45 |
600
1

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Главная задача – вернуть доверие к УАФ»

Кандидат в президенты УАФ побывал во Львове

16 января 2024, 22:45 |
600
1
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Главная задача – вернуть доверие к УАФ»
Facebook. Андрей Шевченко

Андрей Шевченко, который является единственным претендентом на должность президента Украинской ассоциации футбола, побывал во Львове и провел встречу с главами футбольных ассоциаций восьми областей Украины.

«Обсудили нашу главную задачу — развивать украинский футбол, несмотря на полномасштабную войну и вернуть к ассоциации доверие украинских болельщиков».

«Благодарю всех, кто присоединился к диалогу, за общее видение. Прорабатываем озвученные вопросы, завершаем работу над стратегией, двигаемся дальше. Следующая встреча в Киеве», – рассказал Шевченко.

Выборы президента УАФ пройдут 25 января.

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Андрей Шевченко выборы президента УАФ Украинская ассоциация футбола
Источник Facebook
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Комментарии 1
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Boodya 1209
Як її повернути, якщо ми навіть не знаємо де її єдиний кандидат в президенти, бо новини про це одна одній перечать...
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