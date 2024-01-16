Андрей ШЕВЧЕНКО: «Главная задача – вернуть доверие к УАФ»
Кандидат в президенты УАФ побывал во Львове
Андрей Шевченко, который является единственным претендентом на должность президента Украинской ассоциации футбола, побывал во Львове и провел встречу с главами футбольных ассоциаций восьми областей Украины.
«Обсудили нашу главную задачу — развивать украинский футбол, несмотря на полномасштабную войну и вернуть к ассоциации доверие украинских болельщиков».
«Благодарю всех, кто присоединился к диалогу, за общее видение. Прорабатываем озвученные вопросы, завершаем работу над стратегией, двигаемся дальше. Следующая встреча в Киеве», – рассказал Шевченко.
Выборы президента УАФ пройдут 25 января.
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