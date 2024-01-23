Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина и Костюк – единственные, кто взял у Гофф хотя бы сет в 2024 году
Australian Open
23 января 2024, 11:15 |
540
1

Свитолина и Костюк – единственные, кто взял у Гофф хотя бы сет в 2024 году

Винстрик Коко на старте сезона составляет 10 матчей

23 января 2024, 11:15 |
540
1
Свитолина и Костюк – единственные, кто взял у Гофф хотя бы сет в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Элина Свитолина

23 января 4-я ракетка мира Коко Гофф (США) переиграла украинку Марту Костюк (WTA 37) в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024.

Для американки эта победа стала 10-й подряд в текущем сезоне, при этом у нее 0 поражений. До старта австралийского мейджора Гофф выиграла титула на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В 8 поединках из 10 Гофф закрывала соперниц в 2 сетах. Только двум теннисисткам удалось выиграть у Коко хотя бы сет: Марте Костюк и Элине Свитолиной.

Элина выиграла первую партию у американки в финале соревнований в Окленде, а Марта взяла второй сет в четвертьфинале Australian Open 2024.

В полуфинале мейджора на кортах Мельбурна Гофф сыграет против победительницы матча Барбора Крейчикова – Арина Соболенко.

Видеообзор матча Марта Костюк – Коко Гофф – 6:7, 7:6, 2:6

Видеообзор матча Элина Свитолина – Коко Гофф – 7:6, 3:6, 3:6

По теме:
Оценены шансы Ястремской на 1/2 финала Australian Open
Марта КОСТЮК: «Когда ушла с корта, я еще не знала, сколько ракет прилетело»
КИЧЕНОК: Потрясающее ощущение впервые выйти в полуфинал. Спасибо напарнице
Коко Гофф Элина Свитолина Марта Костюк Australian Open 2024 WTA Окленд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
Футбол | 22 января 2024, 15:08 15
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны

Кроме «Челси» Довбиком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал»

ВИДЕО. Как Костюк упустила шансы в матче 1/4 финала Aus Open против Гофф
Теннис | 23 января 2024, 08:41 1
ВИДЕО. Как Костюк упустила шансы в матче 1/4 финала Aus Open против Гофф
ВИДЕО. Как Костюк упустила шансы в матче 1/4 финала Aus Open против Гофф

Марта в трех сетах проиграла 4-й ракетке мира на австралийском мейджоре

ВИДЕО. Что с Месси и Суаресом? Интер Майами с Кривцовым уступил Далласу
Футбол | 23.01.2024, 07:15
ВИДЕО. Что с Месси и Суаресом? Интер Майами с Кривцовым уступил Далласу
ВИДЕО. Что с Месси и Суаресом? Интер Майами с Кривцовым уступил Далласу
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
Теннис | 22.01.2024, 12:05
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
«Инопланетянин». Мудрик и болельщики отреагировали на хет-трик Довбика
Футбол | 22.01.2024, 13:25
«Инопланетянин». Мудрик и болельщики отреагировали на хет-трик Довбика
«Инопланетянин». Мудрик и болельщики отреагировали на хет-трик Довбика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей Залищук
цікава статистика)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
21.01.2024, 23:59 12
Футбол
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
21.01.2024, 10:50 218
Футбол
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
22.01.2024, 00:30 4
Футбол
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
21.01.2024, 17:28 25
Футбол
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
22.01.2024, 10:01
Футбол
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
22.01.2024, 05:20 30
Теннис
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
22.01.2024, 14:45 9
Футбол
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
22.01.2024, 05:27 82
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем