Свитолина и Костюк – единственные, кто взял у Гофф хотя бы сет в 2024 году

23 января 4-я ракетка мира Коко Гофф (США) переиграла украинку Марту Костюк (WTA 37) в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024.

Для американки эта победа стала 10-й подряд в текущем сезоне, при этом у нее 0 поражений. До старта австралийского мейджора Гофф выиграла титула на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В 8 поединках из 10 Гофф закрывала соперниц в 2 сетах. Только двум теннисисткам удалось выиграть у Коко хотя бы сет: Марте Костюк и Элине Свитолиной.

Элина выиграла первую партию у американки в финале соревнований в Окленде, а Марта взяла второй сет в четвертьфинале Australian Open 2024.

В полуфинале мейджора на кортах Мельбурна Гофф сыграет против победительницы матча Барбора Крейчикова – Арина Соболенко.

Видеообзор матча Марта Костюк – Коко Гофф – 6:7, 7:6, 2:6

Видеообзор матча Элина Свитолина – Коко Гофф – 7:6, 3:6, 3:6