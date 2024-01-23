Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Что с Месси и Суаресом? Интер Майами с Кривцовым уступил Далласу
Major League Soccer
23 января 2024, 07:15 |
685
0

ВИДЕО. Что с Месси и Суаресом? Интер Майами с Кривцовым уступил Далласу

Клуб Дэвида Бекхэма минимально проиграл соперникам со счетом 0:1

23 января 2024, 07:15 |
685
0
ВИДЕО. Что с Месси и Суаресом? Интер Майами с Кривцовым уступил Далласу
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 23 января состоялся товарищеский матч между американскими командами «Даллас» и «Интер Майами». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол на 3-й минуте забил Хесус Ферейра. Ассистом отметился Пол Арриола.

Украинский защитник гостей Сергей Кривцов вышел на поле в стартовом составе и стал единственным полевым игроком, который отыграл весь поединок.

Звездное дуо Лионель Месси / Луис Суарес также начали матч с первых минут (были заменены на 64-й), но так и не сумели отличиться. Для Луиса это был второй неофициальный матч в составе «цаплей». 3 дня назад «Интер Майами» сыграл вничью с Сальвадором.

Товарищеский матч. 23 января

Даллас – Интер Майами – 1:0

Гол: Ферейра, 3

По теме:
Мозамбик – Гана – 2:2. Драма в компенсированное время. Видео голов и обзор
Кабо-Верде – Египет – 2:2. Третья ничья фараонов. Видео голов и обзор
Гранада – Атлетико – 0:1. Гол Мораты. Видео гола и обзор матча
Интер Майами товарищеские матчи Даллас (MLS) Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Луис Суарес Сергей Кривцов видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игра по чужим правилам. Как оценивать новый контракт Степаненко с Шахтером
Футбол | 22 января 2024, 10:37 29
Игра по чужим правилам. Как оценивать новый контракт Степаненко с Шахтером
Игра по чужим правилам. Как оценивать новый контракт Степаненко с Шахтером

Тарас решил ничего кардинально не менять и, очевидно, прийти к завершению карьеры в стане «горняков»

Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Футбол | 22 января 2024, 19:41 2
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы

«Сине-гранатовые» планируют усиление летом

Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open
Теннис | 22.01.2024, 13:31
Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open
Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open
Гол Мораты принес Атлетико победу в матче с Гранадой
Футбол | 23.01.2024, 00:01
Гол Мораты принес Атлетико победу в матче с Гранадой
Гол Мораты принес Атлетико победу в матче с Гранадой
Челси – Мидлсбро. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка английской лиги
Футбол | 23.01.2024, 06:59
Челси – Мидлсбро. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка английской лиги
Челси – Мидлсбро. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка английской лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
21.01.2024, 17:28 25
Футбол
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
22.01.2024, 05:20 30
Теннис
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
21.01.2024, 10:50 218
Футбол
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
22.01.2024, 00:30 4
Футбол
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
22.01.2024, 02:40 9
Теннис
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
22.01.2024, 10:01
Футбол
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
22.01.2024, 10:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем