ВИДЕО. Что с Месси и Суаресом? Интер Майами с Кривцовым уступил Далласу

В ночь на 23 января состоялся товарищеский матч между американскими командами «Даллас» и «Интер Майами». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол на 3-й минуте забил Хесус Ферейра. Ассистом отметился Пол Арриола.

Украинский защитник гостей Сергей Кривцов вышел на поле в стартовом составе и стал единственным полевым игроком, который отыграл весь поединок.

Звездное дуо Лионель Месси / Луис Суарес также начали матч с первых минут (были заменены на 64-й), но так и не сумели отличиться. Для Луиса это был второй неофициальный матч в составе «цаплей». 3 дня назад «Интер Майами» сыграл вничью с Сальвадором.

Товарищеский матч. 23 января

Даллас – Интер Майами – 1:0

Гол: Ферейра, 3

Final from tonight's match against FC Dallas#DALvMIA pic.twitter.com/lPQDbnx2Dc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 23, 2024