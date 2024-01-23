ВИДЕО. Что с Месси и Суаресом? Интер Майами с Кривцовым уступил Далласу
Клуб Дэвида Бекхэма минимально проиграл соперникам со счетом 0:1
В ночь на 23 января состоялся товарищеский матч между американскими командами «Даллас» и «Интер Майами». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Единственный гол на 3-й минуте забил Хесус Ферейра. Ассистом отметился Пол Арриола.
Украинский защитник гостей Сергей Кривцов вышел на поле в стартовом составе и стал единственным полевым игроком, который отыграл весь поединок.
Звездное дуо Лионель Месси / Луис Суарес также начали матч с первых минут (были заменены на 64-й), но так и не сумели отличиться. Для Луиса это был второй неофициальный матч в составе «цаплей». 3 дня назад «Интер Майами» сыграл вничью с Сальвадором.
Товарищеский матч. 23 января
Даллас – Интер Майами – 1:0
Гол: Ферейра, 3
Final from tonight's match against FC Dallas#DALvMIA pic.twitter.com/lPQDbnx2Dc— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 23, 2024
Training worked. pic.twitter.com/UMImv2tpte— FC Dallas (@FCDallas) January 23, 2024
JESÚS AINT MESSING AROUND IN 2024pic.twitter.com/fVpWYGSgSO— FC Dallas (@FCDallas) January 22, 2024
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