Интер Майами с Месси и Суаресом сыграл спарринг против сборной Сальвадора

Американский клуб Интер Майами сыграл товарищеский матч против сборной Сальвадора.

За клуб из Флориды первый тайм сыграли звездные форварды Лионель Месси и Луис Суарес.

В матче, который прошел в Сан-Сальвадоре, не было забито ни одного гола (0:0).

Украинский защитник Сергей Кривцов вышел на поле на 65-й минуте матча.

Товарищеский матч

Сан-Сальвадор, 19 января

Сальвадор – Интер Майами – 0:0

Tonight’s Starting XI vs El Salvador



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Spanish: https://t.co/c3dB0vNiox pic.twitter.com/T8h6nnBTzN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 19, 2024

Orgullosos de jugar con la camiseta de nuestra fundación! #FreedomToDream pic.twitter.com/hmYQiD7AAj — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 20, 2024