Интер Майами с Месси и Суаресом сыграл спарринг против сборной Сальвадора
В матче, который прошел в Сан-Сальвадоре, не было забито ни одного гола
Американский клуб Интер Майами сыграл товарищеский матч против сборной Сальвадора.
За клуб из Флориды первый тайм сыграли звездные форварды Лионель Месси и Луис Суарес.
В матче, который прошел в Сан-Сальвадоре, не было забито ни одного гола (0:0).
Украинский защитник Сергей Кривцов вышел на поле на 65-й минуте матча.
Товарищеский матч
Сан-Сальвадор, 19 января
Сальвадор – Интер Майами – 0:0
Tonight’s Starting XI vs El Salvador— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 19, 2024
💻 Stream tonight’s match up live ⬇️
English: https://t.co/HQJow7mArY
Spanish: https://t.co/c3dB0vNiox pic.twitter.com/T8h6nnBTzN
Orgullosos de jugar con la camiseta de nuestra fundación! #FreedomToDream pic.twitter.com/hmYQiD7AAj— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 20, 2024
Final from El Salvador. Next stop, Dallas ✈️ pic.twitter.com/CSFIYdJsCq— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 20, 2024
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