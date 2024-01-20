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Сальвадор
20.01.2024 03:00 0 : 0
Интер Майами
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20 января 2024, 05:23 | Обновлено 20 января 2024, 05:36
227
0

Интер Майами с Месси и Суаресом сыграл спарринг против сборной Сальвадора

В матче, который прошел в Сан-Сальвадоре, не было забито ни одного гола

20 января 2024, 05:23 | Обновлено 20 января 2024, 05:36
227
0
Интер Майами с Месси и Суаресом сыграл спарринг против сборной Сальвадора
Getty Images/Global Images Ukraine

Американский клуб Интер Майами сыграл товарищеский матч против сборной Сальвадора.

За клуб из Флориды первый тайм сыграли звездные форварды Лионель Месси и Луис Суарес.

В матче, который прошел в Сан-Сальвадоре, не было забито ни одного гола (0:0).

Украинский защитник Сергей Кривцов вышел на поле на 65-й минуте матча.

Товарищеский матч

Сан-Сальвадор, 19 января

Сальвадор – Интер Майами – 0:0

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Интер Майами товарищеские матчи Лионель Месси Луис Суарес сборная Сальвадора по футболу Сергей Кривцов
Источник Sport.ua
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