Украина. Премьер лига22 января 2024, 22:41 |
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ФОТО. Срна намекнул на новые трансферы в ближайшее время
Уже появилась информация, что украинский клуб заинтересовался двумя полузащитниками
22 января 2024, 22:41 |
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Донецкий «Шахтер» продолжает работу по усилению состава в зимнее трансферное окно.
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна выложил в социальных сетях совместное фото с гендиректором «горняков» Сергеем Палкиным, намекнув на будущие трансферы клуба.
«Мы смотрим на новые трансферы», – подписал фото в инстаграме Срна.
Ранее появилась информация, что «Шахтер» хочет приобрести полузащитника загребского «Динамо» Мартина Батурина и таланта «Васко да Гама» Марлона Гомеса.
ФОТО. Срна намекнул на новые трансферы в ближайшее время
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Комментарии 7
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Хай куплять вже когось з Еритреї, щоб цей опущений запасний нарешті знайшов спокій)
какая загадочная у палкина секретарша
опзжисты суркисы сейчас тоже выставили в инстаграме фото как они делают трансферы в казино в Монако выбирают на что поставить
Чемпиону нужны ещё топчики
Ви не так зрозумiли, це ж срна. Мались на увазi трансфери кокаїну, чи шо воно там приймало
Лайно суркисів вже сере під себе
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