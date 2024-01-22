Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Срна намекнул на новые трансферы в ближайшее время
Украина. Премьер лига
22 января 2024, 22:41 |
1414
7

ФОТО. Срна намекнул на новые трансферы в ближайшее время

Уже появилась информация, что украинский клуб заинтересовался двумя полузащитниками

22 января 2024, 22:41 |
1414
7
ФОТО. Срна намекнул на новые трансферы в ближайшее время
ФК Шахтер. Дарио Срна

Донецкий «Шахтер» продолжает работу по усилению состава в зимнее трансферное окно.

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна выложил в социальных сетях совместное фото с гендиректором «горняков» Сергеем Палкиным, намекнув на будущие трансферы клуба.

«Мы смотрим на новые трансферы», – подписал фото в инстаграме Срна.

Ранее появилась информация, что «Шахтер» хочет приобрести полузащитника загребского «Динамо» Мартина Батурина и таланта «Васко да Гама» Марлона Гомеса.

ФОТО. Срна намекнул на новые трансферы в ближайшее время

По теме:
Стало известно, за сколько Жирона хотела купить игрока сборной Украины
Стало известно, какого нигерийского форварда просматривает Черноморец
Еще один звездный футболист хочет покинуть Саудовскую Аравию
Дарио Срна Сергей Палкин Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еще один бразилец? Стала известна следующая трансферная цель Шахтера
Футбол | 22 января 2024, 20:00 12
Еще один бразилец? Стала известна следующая трансферная цель Шахтера
Еще один бразилец? Стала известна следующая трансферная цель Шахтера

Марлон Гомес может перейти в украинский клуб

Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Футбол | 22 января 2024, 00:30 4
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?

«Жирона» одержала очередную победу в Ла Лиге

Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Теннис | 22.01.2024, 05:27
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Футбол | 21.01.2024, 23:59
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Наполи – Интер – 0:1. Финал Суперкубка Италии. Видео гола Лаутаро, обзор
Футбол | 22.01.2024, 23:12
Наполи – Интер – 0:1. Финал Суперкубка Италии. Видео гола Лаутаро, обзор
Наполи – Интер – 0:1. Финал Суперкубка Италии. Видео гола Лаутаро, обзор
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya 1209
Хай куплять вже когось з Еритреї, щоб цей опущений запасний нарешті знайшов спокій)
Ответить
+1
FunnyCat_____
какая загадочная у палкина секретарша 
Ответить
+1
Лига конференций без динамо
опзжисты суркисы сейчас тоже выставили в инстаграме фото  как они делают трансферы в казино  в Монако  выбирают на что поставить  
Ответить
-1
Лига конференций без динамо
Чемпиону нужны ещё топчики
Ответить
-1
NoMad
Ви не так зрозумiли, це ж срна. Мались на увазi трансфери кокаїну, чи шо воно там приймало 
Ответить
-1
OtsoCity
Лайно суркисів вже сере під себе 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
21.01.2024, 00:50 2
Футбол
Элина Свитолина – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч Australian Open
22.01.2024, 04:01
Теннис
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
22.01.2024, 10:01
Футбол
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
21.01.2024, 10:50 218
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
21.01.2024, 22:21 20
Футбол
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
22.01.2024, 10:34
Футбол
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
22.01.2024, 14:45 9
Футбол
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
21.01.2024, 17:28 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем