Донецкий «Шахтер» продолжает работу по усилению состава в зимнее трансферное окно.

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна выложил в социальных сетях совместное фото с гендиректором «горняков» Сергеем Палкиным, намекнув на будущие трансферы клуба.

«Мы смотрим на новые трансферы», – подписал фото в инстаграме Срна.

Ранее появилась информация, что «Шахтер» хочет приобрести полузащитника загребского «Динамо» Мартина Батурина и таланта «Васко да Гама» Марлона Гомеса.

ФОТО. Срна намекнул на новые трансферы в ближайшее время