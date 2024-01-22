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Украина. Премьер лига
22 января 2024, 20:45 | Обновлено 22 января 2024, 20:51
934
2

Динамо интересуется двумя защитниками из Европы. Сколько готовы заплатить?

Столичный гранд планирует усилить защиту

22 января 2024, 20:45 | Обновлено 22 января 2024, 20:51
934
2
Динамо интересуется двумя защитниками из Европы. Сколько готовы заплатить?
ФК Динамо. Александр Шовковский

Киевское «Динамо» планирует усилить защиту в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, киевский клуб нацелился на двух защитников из европейских чемпионатов. Руководство «Динамо» уже провело переговоры с потенциальными новичками, которые согласились переехать в Украину. Сумма, которую «Динамо» готово заплатить за игрока, который сразу же по ходу сезона может влиться в команду, составляет около 3 миллионов долларов.

У главного тренера киевлян Александра Шовковского были варианты усиления состава такими украинскими защитниками, как Бескоровайный, Салюк и Качараба, но наставник «Динамо» практически сразу их отклонил.

Ранее сообщалось, что Шовковский взял 29 игроков на тренировочный сбор «Динамо» в Турции.

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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 2
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FunnyCat_____
ну за 3 миллиона можно топового ЦЗ по меркам нынешнего УПЛ взять,  вопрос в том что никаких имен Цыганык не дал, а потому таких новостей еще 10 можно выдумать
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+2
ulefka
це яким потрібно бути дніщем щоб маючи Академію не виховати нормального ЦЗ???
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