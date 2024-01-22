Динамо интересуется двумя защитниками из Европы. Сколько готовы заплатить?

Киевское «Динамо» планирует усилить защиту в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, киевский клуб нацелился на двух защитников из европейских чемпионатов. Руководство «Динамо» уже провело переговоры с потенциальными новичками, которые согласились переехать в Украину. Сумма, которую «Динамо» готово заплатить за игрока, который сразу же по ходу сезона может влиться в команду, составляет около 3 миллионов долларов.

У главного тренера киевлян Александра Шовковского были варианты усиления состава такими украинскими защитниками, как Бескоровайный, Салюк и Качараба, но наставник «Динамо» практически сразу их отклонил.

Ранее сообщалось, что Шовковский взял 29 игроков на тренировочный сбор «Динамо» в Турции.