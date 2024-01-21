Шовковский взял 29 игроков на тренировочный сбор в Турцию

Завершился первый этап подготовки основной команды «Динамо» ко второй части сезона. Он проходил в Киеве – в течение чуть больше недели после выхода из отпуска динамовцы работали на клубной базе в Вите-Литовской.

А 21 января утром с клубной базы транзитом через Кишинев команда отправилась на зимний учебно-тренировочный сбор в Турцию, где продолжит подготовку ко второй половине сезона. Ожидается, что на место динамовцы прибудут вечером.

В рамках программы подготовки запланировано проведение ряда контрольных матчей. Почти все соперники уже известны: это «Балкани» (Косово), «Легия» (Польша), «Пахтакор» (Узбекистан), «Левски» (Болгария), «Лиепая» (Латвия), «Шкендия» (Северная Македония), «РФШ» (Латвия), «Динамо» (Тбилиси, Грузия), «Петрокуб» (Хинчешти, Молдова), «Шериф» (Молдова).

На сбор в Турцию отправились:

Вратари (4): Бущан, Игнатенко, Моргун, Нещерет;

Защитники (9): Биловар, Вивчаренко, Дубинчак, Дячук, Малыш, Михавко, Попов, Сирота, Тымчик;

Полузащитники (13): Андриевский, Бенито, Бражко, Буяльский, Волошин, Диалло, Кабаев, Караваев, Рамадани, Царенко, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко;

Нападающие (3): Ванат, Пономаренко, Супряга.