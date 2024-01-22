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Товарищеские матчи
Ворскла
22.01.2024 16:15 – FT 0 : 2
Лапи
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Украина. Премьер лига
22 января 2024, 20:23 | Обновлено 22 января 2024, 20:31
472
0

Гол и ассист Янузи. Ворскла проиграла команде своего бывшего футболиста

Ахмед Янузи отлично проявил себя за косовский клуб «Лапи»

22 января 2024, 20:23 | Обновлено 22 января 2024, 20:31
472
0
Гол и ассист Янузи. Ворскла проиграла команде своего бывшего футболиста
ФК Ворскла. Ахмед Янузи

В третьей игре во время учебно-тренировочных сборов в Турции полтавская «Ворскла» экспериментальным составом уступила косовскому клубу «Лапи» Подуево (0:2), пропустив два мяча в первом тайме.

Интересно, что в обоих голах принял участие бывший игрок «Ворсклы» Ахмед Янузи. В первом случае он отдал голевой пас партнеру, а второй гол уже оформил лично.

Следующую контрольную игру в Турции полтавчане проведут 30 января против «Насафа» (Узбекистан).

Товарищеский матч

22 января 2024, 16:15. Анталия (Турция)

Ворскла (Полтава, Украина) – Лапи (Подуево, Косово) – 0:2

Голы: Хусени, 15, Янузи, 21

Ворскла (1 тайм): Исенко, Корниенко, Чеснаков, Рамирес, Пердута, Толи, Галас, Кане, Челядин, Крупский, Ковталюк.

Ворскла (2 тайм): Домолега, Бацула, Пердута, Рамирес, Крупский, Скляр, Прус, Степанюк, Нестеренко, Островский, Фелипе.

Видеозапись матча

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Ворскла Полтава контрольные матчи УПЛ Ахмед Янузи
Источник ФК Ворскла
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