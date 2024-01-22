Гол и ассист Янузи. Ворскла проиграла команде своего бывшего футболиста
Ахмед Янузи отлично проявил себя за косовский клуб «Лапи»
В третьей игре во время учебно-тренировочных сборов в Турции полтавская «Ворскла» экспериментальным составом уступила косовскому клубу «Лапи» Подуево (0:2), пропустив два мяча в первом тайме.
Интересно, что в обоих голах принял участие бывший игрок «Ворсклы» Ахмед Янузи. В первом случае он отдал голевой пас партнеру, а второй гол уже оформил лично.
Следующую контрольную игру в Турции полтавчане проведут 30 января против «Насафа» (Узбекистан).
Товарищеский матч
22 января 2024, 16:15. Анталия (Турция)
Ворскла (Полтава, Украина) – Лапи (Подуево, Косово) – 0:2
Голы: Хусени, 15, Янузи, 21
Ворскла (1 тайм): Исенко, Корниенко, Чеснаков, Рамирес, Пердута, Толи, Галас, Кане, Челядин, Крупский, Ковталюк.
Ворскла (2 тайм): Домолега, Бацула, Пердута, Рамирес, Крупский, Скляр, Прус, Степанюк, Нестеренко, Островский, Фелипе.
Видеозапись матча
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