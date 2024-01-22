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Ворскла
22.01.2024 15:00 - : -
Лапи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 января 2024, 08:19 | Обновлено 22 января 2024, 08:27
44
0

Ворскла – Лапи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч зимнего межсезонья 22 января в 15:00

22 января 2024, 08:19 | Обновлено 22 января 2024, 08:27
44
0
Ворскла – Лапи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла Полтава

В понедельник, 22 января, на подготовительном сборе в Турции полтавская «Ворскла» проведет товарищеский поединок с командой «Лапи» из Косово.

Начало поединка в 15:00 по киевскому времени.

«Ворскла» ранее провела в Турции два матча, в которых обыграла 3:0 «Сабах» из Азербайджана и казахстанский «Кайсар» со счетом 4:1.

Прямая трансляция встречи доступна на официальном YouTube-канала полтавской «Ворсклы».

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Источник Sport.ua
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