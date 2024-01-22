В понедельник, 22 января, на подготовительном сборе в Турции полтавская «Ворскла» проведет товарищеский поединок с командой «Лапи» из Косово.

Начало поединка в 15:00 по киевскому времени.

«Ворскла» ранее провела в Турции два матча, в которых обыграла 3:0 «Сабах» из Азербайджана и казахстанский «Кайсар» со счетом 4:1.

Прямая трансляция встречи доступна на официальном YouTube-канала полтавской «Ворсклы».