Украина. Премьер лига22 января 2024, 08:19 | Обновлено 22 января 2024, 08:27
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Ворскла – Лапи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч зимнего межсезонья 22 января в 15:00
22 января 2024, 08:19 | Обновлено 22 января 2024, 08:27
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В понедельник, 22 января, на подготовительном сборе в Турции полтавская «Ворскла» проведет товарищеский поединок с командой «Лапи» из Косово.
Начало поединка в 15:00 по киевскому времени.
«Ворскла» ранее провела в Турции два матча, в которых обыграла 3:0 «Сабах» из Азербайджана и казахстанский «Кайсар» со счетом 4:1.
Прямая трансляция встречи доступна на официальном YouTube-канала полтавской «Ворсклы».
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