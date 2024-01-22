Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено

В воскресенье, 21 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором сыграли «Жирона» и «Севилья». Каталонцы разгромили соперника со счётом 5:1. Главным героем матча стал Артем Довбик, оформивший хет-трик.

В конце первого тайма защитник «Севильи» Серхио Рамос въехал шипами в колено Довбика, оставив следы от удара. К счастью, Артем продолжил игру. Украинский форвард прокомментировал этот эпизод.

«Завтра проверим, кажется, что все хорошо», – цитирует Довбика Legioners Ua.

После матча, было видно, что Артему наложили повязку со льдом на колено.

Довбик оформил 5-й украинский хет-трик в топ-лигах.