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  4. Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено
Испания
22 января 2024, 16:32 |
7288
3

Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено

Украинец избежал серьезной травмы

22 января 2024, 16:32 |
7288
3
Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 21 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором сыграли «Жирона» и «Севилья». Каталонцы разгромили соперника со счётом 5:1. Главным героем матча стал Артем Довбик, оформивший хет-трик.

В конце первого тайма защитник «Севильи» Серхио Рамос въехал шипами в колено Довбика, оставив следы от удара. К счастью, Артем продолжил игру. Украинский форвард прокомментировал этот эпизод.

«Завтра проверим, кажется, что все хорошо», – цитирует Довбика Legioners Ua.

После матча, было видно, что Артему наложили повязку со льдом на колено.

Довбик оформил 5-й украинский хет-трик в топ-лигах.

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Источник Legioners.ua
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umnuy2
рамос гниль---ему потом ещё красную нужно было дать когда он на угловом тупо коленом в бедро спецом типу засадил....тварюка 
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+3
Микола Захарченко
В АПЛ карають за такі брудні фоли ( якщо суддя не вгледів ) після матчу . Потрібно і в інших чемпіонатах таке практикувати ...
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