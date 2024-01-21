Такого не было давно. Довбик оформил пятый украинский хет-трик в топ-лигах

Форвард Жироны Артем Довбик оформил хет-трик в матче чемпионата Испании против Севильи. Украинцы не забивали по три гола за матч в топ-лигах Европы с 2009 года, когда хет-триком отметился игрок Герты Андрей Воронин.

Всего в ведущих европейских чемпионатах теперь 5 украинских хет-триков, по два из них на счету Андрея Шевченко и Андрея Воронина.

Украинские хет-трики в топ-5 лигах Европы