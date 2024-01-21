Испания21 января 2024, 23:40 |
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Такого не было давно. Довбик оформил пятый украинский хет-трик в топ-лигах
Всего три украинца забивали по три гола в одном матче топ-чемпионата
21 января 2024, 23:40 |
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Форвард Жироны Артем Довбик оформил хет-трик в матче чемпионата Испании против Севильи. Украинцы не забивали по три гола за матч в топ-лигах Европы с 2009 года, когда хет-триком отметился игрок Герты Андрей Воронин.
Всего в ведущих европейских чемпионатах теперь 5 украинских хет-триков, по два из них на счету Андрея Шевченко и Андрея Воронина.
Украинские хет-трики в топ-5 лигах Европы
- Андрей Шевченко в матче Милана против Лацио (1999 год)
- Андрей Шевченко в матче Милана против Перуджи (2000 год)
- Андрей Воронин в матче Байера против Арминии (2004 год)
- Андрей Воронин в матче Герты против Энерги (2009 год)
- Артем Довбик в матче Жироны против Севильи (2024 год)
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