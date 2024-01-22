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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «У меня был прямой контакт с руководством Ворсклы»
Украина. Премьер лига
22 января 2024, 14:04 |
433
0

Александр ХАЦКЕВИЧ: «У меня был прямой контакт с руководством Ворсклы»

Тренер «Заглембе» мог возглавить «Ворсклу»

22 января 2024, 14:04 |
433
0
Александр ХАЦКЕВИЧ: «У меня был прямой контакт с руководством Ворсклы»
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Новый главный тренер «Заглембе» Александр Хацкевич признал, что вел переговоры с «Ворсклой», которую в итоге возглавил Сергей Долганский:

«У меня был прямой контакт с руководством «Ворсклы» до Нового года. Мне прямо сказали, что клуб рассматривает и мою кандидатуру, и другие. После Нового года со мной вышли на связь и сообщили, что сделали выбор в пользу другого специалиста.

Это выбор клуба, который я уважаю, и желаю «Ворскле» только удачи. Я всегда открыт для предложений. А в данной ситуации для меня очень важно, что о назначении наставника «Ворсклы» я узнал не из прессы, а от руководителей клуба».

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Александр Хацкевич Ворскла Полтава Заглембе Любин Сергей Долганский
Источник Динамо Киев от Шурика
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