Александр ХАЦКЕВИЧ: «У меня был прямой контакт с руководством Ворсклы»

Новый главный тренер «Заглембе» Александр Хацкевич признал, что вел переговоры с «Ворсклой», которую в итоге возглавил Сергей Долганский:

«У меня был прямой контакт с руководством «Ворсклы» до Нового года. Мне прямо сказали, что клуб рассматривает и мою кандидатуру, и другие. После Нового года со мной вышли на связь и сообщили, что сделали выбор в пользу другого специалиста.

Это выбор клуба, который я уважаю, и желаю «Ворскле» только удачи. Я всегда открыт для предложений. А в данной ситуации для меня очень важно, что о назначении наставника «Ворсклы» я узнал не из прессы, а от руководителей клуба».