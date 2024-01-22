Элина СВИТОЛИНА: «Счастлива, что у Марты и Даяны все получается»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, следит ли она за выступлением других украинок на Открытом чемпионате Австралии.

– Получили ли вы удовлетворение от победы Даяны? Будете ли следить за другими украинскими игроками?

– Да, конечно, я следила всю эту неделю за тем, что мы все очень хорошо играем. В начале турнира было семь украинок в основной сетке, а теперь приятно, что нас так много дошло до второй недели.

Это здорово для украинского тенниса. Конечно, сейчас я чувствую себя очень старой (смеется) из-за своего здоровья, но я счастлива, что у них все получается. Это хорошо для украинского тенниса. Это здорово и для подрастающего поколения, особенно сейчас, когда Украина переживает такие трудные времена.

Хорошо, что у нас есть сильные украинские девушки. Надеюсь, мы сможем и дальше развивать эту тенденцию. Кроме того, это круто для Кубка Билли Джин Кинг. Я с нетерпением жду апрельских матчей и надеюсь получить шанс сыграть в Мировой группе, в финальном турнире. Приятно наконец-то получить шанс сыграть там с таким количеством игроков хорошего уровня. Это захватывающе, – сказала Элина.

Отметим, что Свитолина из-за травмы спины не смогла доиграть матч четвертого круга Australian Open против Линды Носковой.