Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open

22 января состоялись матчи 4-го раунда в верхней половине сетки женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Даяна Ястремская переиграла двукратную чемпионку турнира Викторию Азаренко.

Элина Свитолина, к сожалению, снялась с матча против чешки Линды Носковой.

Итальянка Жасмин Паолини уступила Анне Калинской, а китаянка Чжэн Циньвень разобралась с Осеан Доден из Франции.

Australian Open. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Линда Носкова – Элина Свитолина [19] – 3:0 (отказ)

Даяна Ястремская [Q] – Виктория Азаренко [18] – 7:6(6), 6:4

Анна Калинская – Жасмин Паолини [26] – 6:4, 6:2

Чжэн Циньвень [12] – Осеан Доден – 6:0, 6:3

Australian Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Линда Носкова – Даяна Ястремская [Q]

Анна Калинская – Чжэн Циньвень [12]

Нижняя часть сетки

Марта Костюк – Коко Гофф [4]

Барбора Крейчикова [9] – Арина Соболенко [2]