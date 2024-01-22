Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open
Марта Костюк и Даяна Ястремская продолжают борьбу на турнире
22 января состоялись матчи 4-го раунда в верхней половине сетки женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Даяна Ястремская переиграла двукратную чемпионку турнира Викторию Азаренко.
Элина Свитолина, к сожалению, снялась с матча против чешки Линды Носковой.
Итальянка Жасмин Паолини уступила Анне Калинской, а китаянка Чжэн Циньвень разобралась с Осеан Доден из Франции.
Australian Open. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Линда Носкова – Элина Свитолина [19] – 3:0 (отказ)
Даяна Ястремская [Q] – Виктория Азаренко [18] – 7:6(6), 6:4
Анна Калинская – Жасмин Паолини [26] – 6:4, 6:2
Чжэн Циньвень [12] – Осеан Доден – 6:0, 6:3
Australian Open. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Линда Носкова – Даяна Ястремская [Q]
Анна Калинская – Чжэн Циньвень [12]
Нижняя часть сетки
Марта Костюк – Коко Гофф [4]
Барбора Крейчикова [9] – Арина Соболенко [2]
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