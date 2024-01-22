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Australian Open
22 января 2024, 13:31 | Обновлено 22 января 2024, 13:32
2178
2

Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open

Марта Костюк и Даяна Ястремская продолжают борьбу на турнире

22 января 2024, 13:31 | Обновлено 22 января 2024, 13:32
2178
2
Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

22 января состоялись матчи 4-го раунда в верхней половине сетки женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Даяна Ястремская переиграла двукратную чемпионку турнира Викторию Азаренко.

Элина Свитолина, к сожалению, снялась с матча против чешки Линды Носковой.

Итальянка Жасмин Паолини уступила Анне Калинской, а китаянка Чжэн Циньвень разобралась с Осеан Доден из Франции.

Australian Open. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Линда Носкова – Элина Свитолина [19] – 3:0 (отказ)
Даяна Ястремская [Q] – Виктория Азаренко [18] – 7:6(6), 6:4

Анна Калинская – Жасмин Паолини [26] – 6:4, 6:2
Чжэн Циньвень [12] – Осеан Доден – 6:0, 6:3

Australian Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Линда Носкова – Даяна Ястремская [Q]
Анна Калинская – Чжэн Циньвень [12]

Нижняя часть сетки

Марта Костюк – Коко Гофф [4]
Барбора Крейчикова [9] – Арина Соболенко [2]

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Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
Виктория Азаренко Элина Свитолина Даяна Ястремская Марта Костюк Арина Соболенко Анна Калинская Барбора Крейчикова Коко Гофф Эмма Наварро Осеан Доден Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Линда Носкова Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Не так сталося як гадалося (я про другу пару верхньої половини сітки). Замість європейського протистояння представниця країни-агресорки проти представниці країни, без допомоги якої країна-агресорка сиділа б як миша під віником ("на вещи надо смотреть ширше"). Якось безпорадно програли і Ясмін і Ошен.
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+1
8number
Шкарпетка проти коняки фінал як не крути 
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0
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