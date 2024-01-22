Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
В нижней части турнирной сетке все прогрозируемо
22 января состоялись матчи 4-го раунда в нижней половине сетки мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Хуберт Хуркач в трех сетах одолел 21-летнего француза Артур Казо, который во втором раунде выбил из борьбы 8-ю ракетку мира Хольгера Руне.
Александр Зверев на тай-брейке финальной партии сумел переиграть Кэмерона Норри из Великобритании.
Даниил Медведев оказался сильнее португальского рекордсмена Нуну Боржеса, Карлос Алькарас разобрался с Миомирром Кецмановичем.
Australian Open. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Хуберт Хуркач [9] – Артур Казо [WC] – 7:6(6), 7:6(3), 6:4
Даниил Медведев [3] – Нуну Боржес – 6:3, 7:6(4), 5:7, 6:1
Александр Зверев [6] – Кэмерон Норри [19] – 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(3)
Карлос Алькарас [2] – Миомир Кецманович – 6:4, 6:4, 6:0
Australian Open. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Тэйлор Фритц [12]
Янник Синнер [4] – Андрей Рублев [5]
Нижняя часть сетки
Хуберт Хуркач [9] – Даниил Медведев [3]
Александр Зверев [6] – Карлос Алькарас [2]
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