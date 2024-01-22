Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
Australian Open
22 января 2024, 12:05 | Обновлено 22 января 2024, 12:06
1262
1

Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин

В нижней части турнирной сетке все прогрозируемо

22 января 2024, 12:05 | Обновлено 22 января 2024, 12:06
1262
1
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

22 января состоялись матчи 4-го раунда в нижней половине сетки мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Хуберт Хуркач в трех сетах одолел 21-летнего француза Артур Казо, который во втором раунде выбил из борьбы 8-ю ракетку мира Хольгера Руне.

Александр Зверев на тай-брейке финальной партии сумел переиграть Кэмерона Норри из Великобритании.

Даниил Медведев оказался сильнее португальского рекордсмена Нуну Боржеса, Карлос Алькарас разобрался с Миомирром Кецмановичем.

Australian Open. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Хуберт Хуркач [9] – Артур Казо [WC] – 7:6(6), 7:6(3), 6:4
Даниил Медведев [3] – Нуну Боржес – 6:3, 7:6(4), 5:7, 6:1

Александр Зверев [6] – Кэмерон Норри [19] – 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(3)
Карлос Алькарас [2] – Миомир Кецманович – 6:4, 6:4, 6:0

Australian Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Тэйлор Фритц [12]
Янник Синнер [4] – Андрей Рублев [5]

Нижняя часть сетки

Хуберт Хуркач [9] – Даниил Медведев [3]
Александр Зверев [6] – Карлос Алькарас [2]

По теме:
Марта Костюк – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Джокович спародировал кунг-фу удар Соболенко по бутылке на голове
Свободу Палестине. Матч Зверева и Норри прервали из-за протеста на трибунах
Андрей Рублев Тейлор Фритц Александр Зверев Даниил Медведев Кэмерон Норри Уго Умбер Новак Джокович Янник Синнер Хуберт Хуркач Артур Казо Карлос Алькарас (теннисист) Миомир Кецманович Australian Open 2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Футбол | 22 января 2024, 00:30 3
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?

«Жирона» одержала очередную победу в Ла Лиге

ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
Футбол | 21 января 2024, 17:28 24
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией

Матч на «Сантьяго Бернабеу» начался для хозяев с неприятностей

Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на Аus Open на 23 января
Теннис | 22.01.2024, 09:59
Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на Аus Open на 23 января
Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на Аus Open на 23 января
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Теннис | 22.01.2024, 05:20
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
«Кепа и Лунин счастливы». Анчелотти высказался о голкиперах Реала
Футбол | 22.01.2024, 09:00
«Кепа и Лунин счастливы». Анчелотти высказался о голкиперах Реала
«Кепа и Лунин счастливы». Анчелотти высказался о голкиперах Реала
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mykhailo Gordienko
В цьому різниця між чоловічим та жіночим тенісом. Мінімум сюрпризів та сенсацій. Всі сіяні, найкращі топ-6 в вісьмці найкращих.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
20.01.2024, 16:57 9
Футбол
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
20.01.2024, 08:56 19
Теннис
Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO
Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO
20.01.2024, 12:36 23
Теннис
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
20.01.2024, 21:35 3
Футбол
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
20.01.2024, 20:31 4
Теннис
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
21.01.2024, 23:59 12
Футбол
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
21.01.2024, 10:50 217
Футбол
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
22.01.2024, 05:27 70
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем