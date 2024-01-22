Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин

22 января состоялись матчи 4-го раунда в нижней половине сетки мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Хуберт Хуркач в трех сетах одолел 21-летнего француза Артур Казо, который во втором раунде выбил из борьбы 8-ю ракетку мира Хольгера Руне.

Александр Зверев на тай-брейке финальной партии сумел переиграть Кэмерона Норри из Великобритании.

Даниил Медведев оказался сильнее португальского рекордсмена Нуну Боржеса, Карлос Алькарас разобрался с Миомирром Кецмановичем.

Australian Open. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Хуберт Хуркач [9] – Артур Казо [WC] – 7:6(6), 7:6(3), 6:4

Даниил Медведев [3] – Нуну Боржес – 6:3, 7:6(4), 5:7, 6:1

Александр Зверев [6] – Кэмерон Норри [19] – 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(3)

Карлос Алькарас [2] – Миомир Кецманович – 6:4, 6:4, 6:0

Australian Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Тэйлор Фритц [12]

Янник Синнер [4] – Андрей Рублев [5]

Нижняя часть сетки

Хуберт Хуркач [9] – Даниил Медведев [3]

Александр Зверев [6] – Карлос Алькарас [2]