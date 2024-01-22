Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Хуркач впервые вышел в 1/4 финала Aus Open, остановив дерзкого француза
Australian Open
22 января 2024, 09:45 | Обновлено 22 января 2024, 10:02
737
0

Хуркач впервые вышел в 1/4 финала Aus Open, остановив дерзкого француза

Поляк справился в трех сетах

22 января 2024, 09:45 | Обновлено 22 января 2024, 10:02
737
0
Хуркач впервые вышел в 1/4 финала Aus Open, остановив дерзкого француза
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Казо и Хуберт Хуркач

Девятая ракетка мира Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче четвертого раунда 26-летний поляк обыграл 21-летнего обладатеkя уайлд-кард Артура Казо из Франции (№122 ATP).

Australian Open. Четвертый круг
Хуберт Хуркач (Польша) – Артур Казо (Франция) – 7:6(6), 7:6(3), 6:4

Для Хуберта это второе попадание в восьмерку лучших на мейджорах после Уимблдона-2021. В 1/4 финала он сразится с Даниилом Медведевым, который ранее переиграл португальца Нуну Боргеша.

Отметим, что Казо во втором круге остановил 8-ю ракетку мира Хольгера Руне.

По теме:
ВИДЕО. Джокович спародировал кунг-фу удар Соболенко по бутылке на голове
Свободу Палестине. Матч Зверева и Норри прервали из-за протеста на трибунах
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «В матче с Носковой все будет зависеть от меня»
Хуберт Хуркач Артур Казо Australian Open 2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
Футбол | 22 января 2024, 00:40 1
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова

У Довбика и Цыганкова 4 гола на двоих в одном матче

Ракетное ускорение! О'Салливан совершил камбек и выиграл финал у Трампа
Снукер | 22 января 2024, 06:23 5
Ракетное ускорение! О'Салливан совершил камбек и выиграл финал у Трампа
Ракетное ускорение! О'Салливан совершил камбек и выиграл финал у Трампа

Ронни на 2024 World Grand Prix завоевал 41-й в карьере рейтинговый титул

ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
Футбол | 21.01.2024, 22:21
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Как Ястремская двукратную чемпионку Australian Open обыграла
Теннис | 22.01.2024, 09:17
ВИДЕО. Как Ястремская двукратную чемпионку Australian Open обыграла
ВИДЕО. Как Ястремская двукратную чемпионку Australian Open обыграла
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Футбол | 22.01.2024, 00:05
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
20.01.2024, 10:16 8
Теннис
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
20.01.2024, 11:47 15
Футбол
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
22.01.2024, 05:20 29
Теннис
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
22.01.2024, 00:30 3
Футбол
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
20.01.2024, 16:57 9
Футбол
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
20.01.2024, 19:27 37
Теннис
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
21.01.2024, 23:59 12
Футбол
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
21.01.2024, 17:28 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем