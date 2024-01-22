Хуркач впервые вышел в 1/4 финала Aus Open, остановив дерзкого француза
Поляк справился в трех сетах
Девятая ракетка мира Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче четвертого раунда 26-летний поляк обыграл 21-летнего обладатеkя уайлд-кард Артура Казо из Франции (№122 ATP).
Australian Open. Четвертый круг
Хуберт Хуркач (Польша) – Артур Казо (Франция) – 7:6(6), 7:6(3), 6:4
Для Хуберта это второе попадание в восьмерку лучших на мейджорах после Уимблдона-2021. В 1/4 финала он сразится с Даниилом Медведевым, который ранее переиграл португальца Нуну Боргеша.
Отметим, что Казо во втором круге остановил 8-ю ракетку мира Хольгера Руне.
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