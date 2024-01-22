Хуркач впервые вышел в 1/4 финала Aus Open, остановив дерзкого француза

Девятая ракетка мира Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче четвертого раунда 26-летний поляк обыграл 21-летнего обладатеkя уайлд-кард Артура Казо из Франции (№122 ATP).

Australian Open. Четвертый круг

Хуберт Хуркач (Польша) – Артур Казо (Франция) – 7:6(6), 7:6(3), 6:4

Для Хуберта это второе попадание в восьмерку лучших на мейджорах после Уимблдона-2021. В 1/4 финала он сразится с Даниилом Медведевым, который ранее переиграл португальца Нуну Боргеша.

Отметим, что Казо во втором круге остановил 8-ю ракетку мира Хольгера Руне.