Беккер не помог. Руне проиграл 122-й ракетке мира на Australian Open

Восьмой номер рейтинга ATP Хольгера Руне не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче второго раунда датчанин проиграл 122-й ракетке мира Артуру Казо, который впервые в карьере сыграл против соперника из первой десятки.

Australian Open. Второй круг

Артуру Казо (Франция) – Хольгер Руне (Дания) – 7:6(4), 6:4, 4:6, 6:3

Казо, которому организаторы выдали уайлд-кард, впервые в карьере пробился в третий раунд мейджоров. В следующем поединке на австралийском мейджоре он сразится с Тэллоном Грикспором из Нидерландов.

Отметим, что Хольгера Руне тренируют Борис Беккер и Северин Люти.