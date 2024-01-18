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  4. Беккер не помог. Руне проиграл 122-й ракетке мира на Australian Open
Australian Open
18 января 2024, 15:11 | Обновлено 18 января 2024, 15:12
173
0

Беккер не помог. Руне проиграл 122-й ракетке мира на Australian Open

Хольгер первым из игроков топ-10 покинул турнир

18 января 2024, 15:11 | Обновлено 18 января 2024, 15:12
173
0
Беккер не помог. Руне проиграл 122-й ракетке мира на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

Восьмой номер рейтинга ATP Хольгера Руне не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче второго раунда датчанин проиграл 122-й ракетке мира Артуру Казо, который впервые в карьере сыграл против соперника из первой десятки.

Australian Open. Второй круг
Артуру Казо (Франция) – Хольгер Руне (Дания) – 7:6(4), 6:4, 4:6, 6:3

Казо, которому организаторы выдали уайлд-кард, впервые в карьере пробился в третий раунд мейджоров. В следующем поединке на австралийском мейджоре он сразится с Тэллоном Грикспором из Нидерландов.

Отметим, что Хольгера Руне тренируют Борис Беккер и Северин Люти.

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Артур Казо Хольгер Руне Australian Open 2024 Борис Беккер
Источник Sport.ua
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