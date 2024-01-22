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  4. Бражко в Жироне не будет? Довбик сообщил, рекомендовал ли он купить игрока
Испания
22 января 2024, 11:26 |
1147
0

Бражко в Жироне не будет? Довбик сообщил, рекомендовал ли он купить игрока

По словам Артема, он не рекомендовал руководству каталонцев купить футболиста «Динамо»

22 января 2024, 11:26 |
1147
0
Бражко в Жироне не будет? Довбик сообщил, рекомендовал ли он купить игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик отреагировал на информацию, что он и Виктор Цыганков посоветовали «Жироне» подписать полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко.

По информации LegionersUa, Довбик не общался с руководством «Жироны» о возможном переходе Бражко, и вообще не имел разговора с испанскими журналистами о возможных трансферах его земляков в каталонский клуб.

Ранее Довбик и Цыганков помогли «Жироне» установить клубный рекорд в Ла Лиге. Артём отличился хет-триком, а Виктор забил один гол.

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Динамо Киев трансферы Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Владимир Бражко
Источник Legioners.ua
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