Бражко в Жироне не будет? Довбик сообщил, рекомендовал ли он купить игрока
По словам Артема, он не рекомендовал руководству каталонцев купить футболиста «Динамо»
Украинский нападающий Артем Довбик отреагировал на информацию, что он и Виктор Цыганков посоветовали «Жироне» подписать полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко.
По информации LegionersUa, Довбик не общался с руководством «Жироны» о возможном переходе Бражко, и вообще не имел разговора с испанскими журналистами о возможных трансферах его земляков в каталонский клуб.
Ранее Довбик и Цыганков помогли «Жироне» установить клубный рекорд в Ла Лиге. Артём отличился хет-триком, а Виктор забил один гол.
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