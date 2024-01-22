Довбик и Цыганков пишут историю. Жирона установила клубный рекорд

В воскресенье, 21 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором сыграли «Жирона» и «Севилья». Каталонцы разгромили соперника со счётом 5:1. Главными героями матча стали Артем Довбик и Виктор Цыганков, на двоих забившие четыре мяча.

Благодаря этой победе «Жирона» сохранила первое место в турнирной таблице Ла Лиги, у подопечных Мичеле теперь 52 очка. Каталонский клуб набрал на три балла больше, чем за весь прошлый розыгрыш чемпионата, установив тем самым новый клубный рекорд по набранным очкам за один сезон высшего испанского дивизиона.

Ранее Довбик оформил 5-й украинский хет-трик в топ-лигах.