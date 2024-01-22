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  4. Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
Испания
22 января 2024, 10:34 |
4951
0

Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?

Украинец вступился за своего коллегу

22 января 2024, 10:34 |
4951
0
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин

Мадридский «Реал» в матче 21-го тура Ла Лиги победил «Альмерию» со счетом 3:2. Ворота «галактикос» защищал Кепа Аррисабалага, а Андрей Лунин остался в запасе. Испанский вратарь пропустил уже на 1-й минуте.

Испанское издание Defensa Central сообщило, что Лунин вступился за Кепу в ситуации с первым пропущенным голом.

«В этой ситуации было легко поддаться обману, поскольку соперник находился в очень близком расстоянии и у Кепы было мало времени на реакцию», – передает слова Лунина издание.

Ранее наставник «королевского клуба» Карл Анчелотти прокомментировал вратарский вопрос в команде.

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Альмерия чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Источник DefensaCentral
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