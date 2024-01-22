23 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) проведет матч 1/4 финала Отрытого чемпионата Австралии 2024.

За выход в полуфинал украинка поборется с 4-й ракеткой мира, победительницей US Open 2023 Коко Гофф из США. Встреча состоится 2-м запуском на Rod Laver Arena. Время начала игры – не ранее 04:00 по Киеву.

Марта Костюк

Можно было бы сказать, что поединок с Гофф будет для Костюк первым настоящим испытанием на Australian Open, но это не совсем так.

И дело даже не в Мертенс, в поединке против которой Марта вырвала победу на супертай-брейке и спасла матчбол. Речь про саму Марту, абсолютно в каждом матче украинка играет не только с соперницей, но и сама с собой.

Идеальной для Марты можно назвать встречу только против Марии Тимофеевой. Счет разгромный (6:2, 6:1), но Тимофеева просто так не отдавала очки и бегала за каждым мячом. Костюк переиграла россиянку на классе.

Хватит ли уровня Марты, чтоб противостоять с Гофф? Сложный вопрос. В перспективе – да, но если украинка будет меньше играть против себя. Ее психи не пойдут ей на пользу. Точнее как...

Выплеск эмоций позволяет Марте собраться и вернуться в игру. Но это происходит не сразу, не на следующий же поинт. Пока Костюк будет бить ракетку об корт, кричать, возмущаться и обреченно смотреть на свой бокс, Коко может уже выиграть 3-4 гейма. С американкой нужно провести идеальный поединок с самого начала встречи и до конца, не отпуская ее в большой отрыв и пытаться держать ход игры под контролем.

Сможет ли это сделать украинка? Надеемся, верим и болеем!



Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Коко Гофф

Винстрик Коко наводит ужас. Единственная, кто сумела зацепить сет у Гофф в 2024 году – Элина Свитолина (в финале турнира WTA 250 в Окленде).

Гофф взяла титул в Новой Зеландии, без особых проблем выиграв 5 матчей, а на кортах Мельбурна победила четырех соперниц: Шмидлову, Доулхайд, Паркс и Френх. Единственная, кто хоть как-то навязала борьбу 4-й ракетке – Доулхайд. Каролин дошла до тай-брейка в 1-м сете и даже подавала на партию в 12-м гейме.

За 4 матча Гофф провела на корте 4 часа и 50 минут, в то время как у Марты – почти 9. Никаких проблем у Коко со здоровьем и усталостью быть не должно.

Гофф является второй фавориткой на титул Australian Open 2024 после Соболенко. Коко может сыграть с Ариной уже в полуфинале. Так что если Марта и проиграет американке, то надеемся, что Костюк скажет что-то подобное у сетки:

«Выиграй Australian Open и обыграй Соболенко».

Коко играет в мощный и агрессивный теннис. Но, к слову, в поединке против Свитолиной в Окленде ее игра была далеко не идеальной. Если бы Элину не тревожило здоровье и она меньше ошибалась, то может и закрыла бы американку. Для Гофф Марта будет первой серьезной соперницей в Мельбурне, поэтому еще непонятно, как Коко войдет в игру.



Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Статистика личных встреч

Костюк и Гофф играли между собой только 1 раз. В 2022 году американка в статусе фаворитки выиграла у Марты в 1/8 финала турнира WTA 500 в Аделаиде со счетом 6:3, 5:7, 6:3.

Статистика выигранных / проигранных матчей по годам

Прогноз на матч Марта Костюк – Коко Гофф

Гофф является явной фавориткой матча. Верить в победу Марты, рискуя деньгами – чисто фанатская ставка. Логично залезть в смоллы.

Коко в двух из четырех матчей, несмотря на уверенную игру, пробивала тотал невынужденных ошибок 17.5 больше. Предлагаем сделать такую ставку и на этот матч с коэффициентом 1.85.