Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Думала, что проиграла этот матч примерно 25 раз»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде австралийского мейджора украинка в двух сетах обыграла бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко (WTA 22) со счетом 7:6, 6:4.

После завершения встречи Ястремская провела пресс-конференцию:

– Вы в четвертьфинале турнира Grand Slam. Просто расскажите нам о своих эмоциях и своих мыслях прямо сейчас.

– Очень счастлива и очень устала, все вместе (улыбается).

Первый четвертьфинал, но, честно говоря, у меня нет ощущения, что я в четвертьфинале. Я не знаю почему. Должно быть, это что-то особенное, но такое ощущение, что я только что сделала небольшую часть того, что должна была сделать.

Так что двигаюсь вперед и с нетерпением жду следующего матча.

– Можете ли вы рассказать немного о сегодняшнем матче? Конечно, Вика, это был очень напряженный матч, у нее были возможности. Вы продолжали втягивать ее обратно и бороться за победу. Можете ли вы просто рассказать о том, в чем заключалась разница, по вашему мнению, сегодня в достижении победы?

– Сейчас сложно вспомнить, что вообще происходило на корте. Но, как я сказала во время интервью на корте, я думала о том, что проиграла этот матч примерно 25 раз, знаете ли. Иногда у вас возникают такие мысли, например, я выигрывала вначале со счетом 3:1, и я пошла на подачу, я проиграла ее, а затем я уже проигрывала 3:5, и у нее был сет-поинт.

Так что, возможно, при счете 4:5 я почувствовала, что уже проиграла, и это помогло мне продолжать играть. Типа, я чувствовала, что у меня есть еще один шанс, знаете ли, на победу.

Так что я не знаю. По-моему, я играла довольно агрессивно. В какие-то моменты мне казалось, что я слишком нервничаю и слишком эмоциональна, но потом я просто расслабилась и сказала типа: будет так, как будет. Просто попробую сыграть в каждый мяч. Вот и все. Мол, ничего особенного.

Но тай-брейк был немного под давлением.

– Вы, очевидно, не добились таких результатов, как вы только что упомянули, в прошлом году, которых вы, вероятно, хотели бы. Как вы думаете, война имела к этому какое-то отношение? Где вы тренировались и как справлялись с тем, что не можете вернуться домой?

– Знаете, за последние три года много чего было, много чего происходит, но я не буду об этом сейчас говорить. Может быть, в другой раз.

На меня повлияло много вещей, и из-за этого я не могла играть так, как хотела. Плюс я тоже оказываю на себя большое давление.

Война, конечно, на нас повлияла ну очень сильно, потому что нельзя пойти домой, как хотелось, когда хотелось, как было раньше. Ты всегда читаешь новости. Ты всегда смотришь видео.

Как я уже говорила, например, когда я была в Брисбене, ракета упала на дом моей бабушки. Эмоционально тяжело играть, но самое страшное, что ты чувствуешь, что уже приняла это, то, что происходит. И люди начинают забывать о том, что происходит, и многие... я получаю много даже странных вопросов, например, об Украине, о войне, о теннисе и прочем. Но, типа, мне не очень хочется сейчас об этом говорить.

Но в целом играть тяжело, но за два года уже умеешь справляться со всеми эмоциями и со всем, что происходит внутри.

– Вы сказали, что давили на себя, потому что хотели, чтобы Украина гордилась, что это значит?

– Я оказывала на себя большое давление по-разному. В том смысле, что сейчас война, и я должна показать лучшие результаты для Украины. И вначале я играла не только для себя.

Потом я давила на себя тем, что раньше, когда я была моложе, я была намного лучше, чем сейчас. Во многих отношениях, это слишком долго, если я буду рассказывать обо всем давлении, которое я на себя оказывала.

Но теперь я решила, что с этого года больше никакого давления, никаких больших ожиданий от себя. Просто будь таким, какой ты есть, и мы посмотрим, как все пойдет.

– Вы общались с Мартой? Вы обе вышли в четвертьфинал, что для украинского тенниса потрясающе. Это произошло впервые.

– Да, я тоже горжусь Мартой и горжусь нами, украинцами, и мы показываем хорошие результаты. У нее были тяжелые матчи. Ей также пришлось столкнуться с игрой с россиянами.

Она показала хорошую работу, и я думаю, это здорово, что мы здесь и показываем хорошие результаты.

– Вы пожертвовали свои призовые деньги с Lyon Open на военные нужды в Украине. Просто интересно, есть ли у вас планы на призовые AO. А ещё вы хотели что-то сказать на корте, но забыли. Просто интересно, помнишь ли вы.

– Я не помню, что хотела сказать на корте. Я не помню. Действительно. Когда я зашла в раздевалку, я подумала, что я хотела сказать? Потому что я была готова, но забыла.

Иногда такое случается, но я уверена, когда закончу со всеми вопросами, выйду и обязательно вспомню. Всегда происходит так.

Про призовые в Лионе — да, я это помню. Это был первый турнир, когда только началась война. Что касается Aus Open, даже не знаю, сколько здесь зарабатываю. Я не смотрела, если честно.

Но, знаете, у меня есть свой фонд, и мы уже помогли многим людям. Мы оказали огромную гуманитарную помощь. Я стараюсь сделать все возможное, чтобы помочь Украине, и наверняка буду продолжать это делать, насколько смогу, – сказала Даяна.