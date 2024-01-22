ВИДЕО. Осасуна в результативном матче обыграла Хетафе

«Осасуна» в рамках 21-го тура Ла Лиги дома сыграла с «Хетафе».

Для хозяев все началось отлично. Голы Гарсии и Муньоса позволили уйти на перерыв с комфортным гандикапом в два мяча.

В средине второго тайма гости показали всплеск активности в атаке, что позволило забить Майоралю, а спустя несколько минут Максимович востановил статус-кво.

Команда Ягобы Аррасате таки сумела вырвать победу. Решающий гол на 80-й минуте забил Хесус Аресо.

Чемпионат Испании. 21-й тур.

Осасуна – Хетафе – 3:2

Голы: Гарсия (9), Муньос (31), Аресо (80) – Майораль (64), Максимович (68)

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