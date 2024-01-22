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Чемпионат Испании
Осасуна
21.01.2024 15:00 – FT 3 : 2
Хетафе
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Испания
22 января 2024, 06:22 | Обновлено 22 января 2024, 06:23
69
0

ВИДЕО. Осасуна в результативном матче обыграла Хетафе

«Осасуна» трижды расписалась в воротах гостей

22 января 2024, 06:22 | Обновлено 22 января 2024, 06:23
69
0
ВИДЕО. Осасуна в результативном матче обыграла Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine

«Осасуна» в рамках 21-го тура Ла Лиги дома сыграла с «Хетафе».

Для хозяев все началось отлично. Голы Гарсии и Муньоса позволили уйти на перерыв с комфортным гандикапом в два мяча.

В средине второго тайма гости показали всплеск активности в атаке, что позволило забить Майоралю, а спустя несколько минут Максимович востановил статус-кво.

Команда Ягобы Аррасате таки сумела вырвать победу. Решающий гол на 80-й минуте забил Хесус Аресо.

Чемпионат Испании. 21-й тур.

Осасуна – Хетафе – 3:2

Голы: Гарсия (9), Муньос (31), Аресо (80) – Майораль (64), Максимович (68)

Видео голов и обзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Хесус Аресо (Осасуна).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Неманья Максимович (Хетафе).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Хетафе).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Икер Муньос (Осасуна).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Гарсия (Осасуна).
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Источник Sport.ua
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