ВИДЕО. Осасуна в результативном матче обыграла Хетафе
«Осасуна» трижды расписалась в воротах гостей
«Осасуна» в рамках 21-го тура Ла Лиги дома сыграла с «Хетафе».
Для хозяев все началось отлично. Голы Гарсии и Муньоса позволили уйти на перерыв с комфортным гандикапом в два мяча.
В средине второго тайма гости показали всплеск активности в атаке, что позволило забить Майоралю, а спустя несколько минут Максимович востановил статус-кво.
Команда Ягобы Аррасате таки сумела вырвать победу. Решающий гол на 80-й минуте забил Хесус Аресо.
Чемпионат Испании. 21-й тур.
Осасуна – Хетафе – 3:2
Голы: Гарсия (9), Муньос (31), Аресо (80) – Майораль (64), Максимович (68)
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч на «Сантьяго Бернабеу» начался для хозяев с неприятностей
Уроженка москвы – о встрече с украинкой