Салернітана – Дженоа – 1:2. Гудмундссон принес победу. Видео голов и обзор

В матче Серии А «Дженоа» отправилась в гости к «Салернитане».

Хозяева открыли счет на второй минуте. «Грифонов» это не испугало. Команда Джилардино не только отыгралась, но и сумела добыть три очка в этом поединке.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе. Украинец отыграл весь матч.

«Дженоа» теперь имеет 25 очков и занимает 11-е место. «Салернитана» с 12-ю очками идет последней.

Чемпионат Италии. 21-й тур

Салернитана – Дженоа 1:2

Голы: Мартеджани, 2 - Ретеги, 13, Гудмундссон, 58 (с пен)