Салернітана – Дженоа – 1:2. Гудмундссон принес победу. Видео голов и обзор
Руслан Малиновский сыграл весь матч
В матче Серии А «Дженоа» отправилась в гости к «Салернитане».
Хозяева открыли счет на второй минуте. «Грифонов» это не испугало. Команда Джилардино не только отыгралась, но и сумела добыть три очка в этом поединке.
Руслан Малиновский вышел в стартовом составе. Украинец отыграл весь матч.
«Дженоа» теперь имеет 25 очков и занимает 11-е место. «Салернитана» с 12-ю очками идет последней.
Чемпионат Италии. 21-й тур
Салернитана – Дженоа 1:2
Голы: Мартеджани, 2 - Ретеги, 13, Гудмундссон, 58 (с пен)
События матча
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