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Чемпионат Италии
Салернитана
21.01.2024 19:00 – FT 1 : 2
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
22 января 2024, 04:51 | Обновлено 22 января 2024, 04:52
45
0

Салернітана – Дженоа – 1:2. Гудмундссон принес победу. Видео голов и обзор

Руслан Малиновский сыграл весь матч

22 января 2024, 04:51 | Обновлено 22 января 2024, 04:52
45
0
Салернітана – Дженоа – 1:2. Гудмундссон принес победу. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Серии А «Дженоа» отправилась в гости к «Салернитане».

Хозяева открыли счет на второй минуте. «Грифонов» это не испугало. Команда Джилардино не только отыгралась, но и сумела добыть три очка в этом поединке.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе. Украинец отыграл весь матч.

«Дженоа» теперь имеет 25 очков и занимает 11-е место. «Салернитана» с 12-ю очками идет последней.

Чемпионат Италии. 21-й тур

Салернитана – Дженоа 1:2

Голы: Мартеджани, 2 - Ретеги, 13, Гудмундссон, 58 (с пен)

События матча

58’
ГОЛ ! С пенальти забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Дженоа).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Агустин Мартегани (Салернитана).
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Дженоа Салернитана видео голов и обзор чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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