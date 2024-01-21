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Чемпионат Италии
Салернитана
21.01.2024 19:00 – FT 1 : 2
Дженоа
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Италия
21 января 2024, 21:10 | Обновлено 21 января 2024, 21:50
707
0

Малиновский отыграл весь матч, Дженоа прервал неприятную серию

Грифоны обыграли Салернитану

21 января 2024, 21:10 | Обновлено 21 января 2024, 21:50
707
0
Малиновский отыграл весь матч, Дженоа прервал неприятную серию
Getty Images/Global Images Ukraine

«Дженоа» в матче чемпионата Италии удалось на выезде обыграть «Салернитану» со счетом 2:1. Украинский хавбек Грифонов Руслан Малиновский вышел в основе и отыграл весь матч.

«Дженоа» удалось прервать серию из трех ничейных результатов кряду. С другой стороны, у команды позитивная серия из шести матчей без поражений.

Грифоны набрали 25 очков и поднялись на 11-е место.

Чемпионат Италии. 21-й тур

Салернитана – Дженоа 1:2
Голы: Мартеджани, 2 - Ретеги, 13, Гудмундссон, 58 (с пен)

Турнирная таблица

События матча

58’
ГОЛ ! С пенальти забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Дженоа).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Агустин Мартегани (Салернитана).
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Источник Sport.ua
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