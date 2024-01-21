Малиновский отыграл весь матч, Дженоа прервал неприятную серию

«Дженоа» в матче чемпионата Италии удалось на выезде обыграть «Салернитану» со счетом 2:1. Украинский хавбек Грифонов Руслан Малиновский вышел в основе и отыграл весь матч.

«Дженоа» удалось прервать серию из трех ничейных результатов кряду. С другой стороны, у команды позитивная серия из шести матчей без поражений.

Грифоны набрали 25 очков и поднялись на 11-е место.

Чемпионат Италии. 21-й тур

Салернитана – Дженоа 1:2

Голы: Мартеджани, 2 - Ретеги, 13, Гудмундссон, 58 (с пен)

Турнирная таблица