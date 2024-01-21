21.01.2024 19:00 – FT 1 : 2
Италия21 января 2024, 21:10 | Обновлено 21 января 2024, 21:50
707
0
Малиновский отыграл весь матч, Дженоа прервал неприятную серию
Грифоны обыграли Салернитану
21 января 2024, 21:10 | Обновлено 21 января 2024, 21:50
707
0
«Дженоа» в матче чемпионата Италии удалось на выезде обыграть «Салернитану» со счетом 2:1. Украинский хавбек Грифонов Руслан Малиновский вышел в основе и отыграл весь матч.
«Дженоа» удалось прервать серию из трех ничейных результатов кряду. С другой стороны, у команды позитивная серия из шести матчей без поражений.
Грифоны набрали 25 очков и поднялись на 11-е место.
Чемпионат Италии. 21-й тур
Салернитана – Дженоа 1:2
Голы: Мартеджани, 2 - Ретеги, 13, Гудмундссон, 58 (с пен)
События матча
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Дженоа).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Агустин Мартегани (Салернитана).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 января 2024, 21:01 8
Поединок состоится 21 января в 22:00 по Киеву
Футбол | 21 января 2024, 05:55 14
75-летний шведский специалист недавно признался, что у него терминальная стадия рака…
Футбол | 21.01.2024, 21:01
Теннис | 21.01.2024, 20:06
Теннис | 21.01.2024, 19:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.01.2024, 18:24 3
20.01.2024, 19:27 31
21.01.2024, 10:50 214
20.01.2024, 08:56 19
21.01.2024, 00:50 1
20.01.2024, 13:48 57
19.01.2024, 19:15 346
20.01.2024, 11:47 12