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Чемпионат Италии
Салернитана
21.01.2024 19:00 – 84 1 : 2
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
21 января 2024, 18:57 | Обновлено 21 января 2024, 19:29
123
0

Малиновский выйдет в основе Дженоа на матч против Салернитаны

Встреча чемпионата Италии начнется 21 января в 19:00 по киевскому времени

21 января 2024, 18:57 | Обновлено 21 января 2024, 19:29
123
0
Малиновский выйдет в основе Дженоа на матч против Салернитаны
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский хавбек Руслан Малиновский выйдет в основе «Дженоа» на очередной матч чемпионата Италии.

В поединке 21-го тура Серии A «Дженоа» сыграет на выезде против Салернитаны.

Встреча начнется 21 января в 19:00 по киевскому времени.

«Дженоа» находится на 12-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 22 очка после 20 матчей.

Стартовые составы команд на матч Салернитана – Дженоа

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Руслан Малиновский Дженоа Салернитана Серия A чемпионат Италии по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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