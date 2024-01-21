Малиновский выйдет в основе Дженоа на матч против Салернитаны

Украинский хавбек Руслан Малиновский выйдет в основе «Дженоа» на очередной матч чемпионата Италии.

В поединке 21-го тура Серии A «Дженоа» сыграет на выезде против Салернитаны.

Встреча начнется 21 января в 19:00 по киевскому времени.

«Дженоа» находится на 12-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 22 очка после 20 матчей.

Стартовые составы команд на матч Салернитана – Дженоа