Малиновский выйдет в основе Дженоа на матч против Салернитаны
Встреча чемпионата Италии начнется 21 января в 19:00 по киевскому времени
Украинский хавбек Руслан Малиновский выйдет в основе «Дженоа» на очередной матч чемпионата Италии.
В поединке 21-го тура Серии A «Дженоа» сыграет на выезде против Салернитаны.
Встреча начнется 21 января в 19:00 по киевскому времени.
«Дженоа» находится на 12-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 22 очка после 20 матчей.
Стартовые составы команд на матч Салернитана – Дженоа
⤵️ STARTING XI #SalernitanaGenoa 🔴🔵 pic.twitter.com/WaRtnkQfhc— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 21, 2024
🇱🇻 Starting XI 👇#SalernitanaGenoa #macteanimo #forzagranata #salernitana #uss1919 pic.twitter.com/yg7bt3VUv1— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) January 21, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
20 января Элина пробилась в 1/8 финала Australian Open 2024
Первая ракетка Украины провела пресс-конференцию после победы над Голубич на АО 2024