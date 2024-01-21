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Кубок Азии
Кыргызстан
21.01.2024 19:30 – FT 0 : 2
Саудовская Аравия
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Кубок Азии
21 января 2024, 22:37 | Обновлено 21 января 2024, 23:09
202
0

Две красные карточки. Саудовская Аравия переиграла Кыргызстан в Кубке Азии

Сборная Кыргызстана доигрывала матч девятером

21 января 2024, 22:37 | Обновлено 21 января 2024, 23:09
202
0
Две красные карточки. Саудовская Аравия переиграла Кыргызстан в Кубке Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии сборная Саудовской Аравии обыграла команду Кыргызстана (2:0).

У победителей голы забили Мохаммед Канно (35 мин) и Фейсал Аль-Гамди (84 мин).

Сборная Кыргызстана доигрывала матч девятером. Красные карточки получили Айзар Акматов (9 мин) и Кими Бьорн Мерк (52 мин).

Ситуация в группе: Саудовская Аравия (6 очков), Таиланд (4), Оман (1), Кыргызстан (0).

Команда Саудовской Аравии досрочно вышла в 1/8 финала, как и Катар, Австралия, Иран и Ирак.

Кубок Азии. Группа F, 2-й тур, 21 января

Кыргызстан – Саудовская Аравия – 0:2

Голы: Мохаммед Канно, 35, Фейсал Аль-Гамди, 84

Удаления: Айзар Акматов, 9, Кими Бьорн Мерк, 52 (Кыргызстан).

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Источник Sport.ua
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