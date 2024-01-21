Две красные карточки. Саудовская Аравия переиграла Кыргызстан в Кубке Азии
Сборная Кыргызстана доигрывала матч девятером
В матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии сборная Саудовской Аравии обыграла команду Кыргызстана (2:0).
У победителей голы забили Мохаммед Канно (35 мин) и Фейсал Аль-Гамди (84 мин).
Сборная Кыргызстана доигрывала матч девятером. Красные карточки получили Айзар Акматов (9 мин) и Кими Бьорн Мерк (52 мин).
Ситуация в группе: Саудовская Аравия (6 очков), Таиланд (4), Оман (1), Кыргызстан (0).
Команда Саудовской Аравии досрочно вышла в 1/8 финала, как и Катар, Австралия, Иран и Ирак.
Кубок Азии. Группа F, 2-й тур, 21 января
Кыргызстан – Саудовская Аравия – 0:2
Голы: Мохаммед Канно, 35, Фейсал Аль-Гамди, 84
Удаления: Айзар Акматов, 9, Кими Бьорн Мерк, 52 (Кыргызстан).
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