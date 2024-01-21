Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оман – Таиланд, Кыргызстан – Саудовская Аравия. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Азии
Оман
21.01.2024 16:30 – 47 0 : 0
Таиланд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
21 января 2024, 17:10 |
79
0

Оман – Таиланд, Кыргызстан – Саудовская Аравия. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 21 января матчи 2-го тура Кубка Азии

21 января 2024, 17:10 |
79
0
Оман – Таиланд, Кыргызстан – Саудовская Аравия. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Саудовской Аравии

21 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

21 января проходят 2 матча Кубка Азии:

  • 16:30. Оман – Таиланд
  • 19:30. Кыргызстан – Саудовская Аравия

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Оман – Таиланд, Кыргызстан – Саудовская Аравия. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матчей проводят телеканалы Sport 1 и Sport 2.

Турнирные таблицы

По теме:
Победный гол на 90+6 мин. Бахрейн вырвал победу у Малайзии
Иордания – Южная Корея, Бахрейн – Малайзия. Смотреть онлайн LIVE
Едва вырвали ничью. Южная Корея не сумела переиграть Иорданию
Кубок Азии 2023 смотреть онлайн сборная Омана по футболу сборная Таиланда по футболу сборная Кыргызстана по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта КОСТЮК: «Украина не была взята за 3 дня. Это было похоже на чудо»
Теннис | 21 января 2024, 10:07 34
Марта КОСТЮК: «Украина не была взята за 3 дня. Это было похоже на чудо»
Марта КОСТЮК: «Украина не была взята за 3 дня. Это было похоже на чудо»

Украинка в очередной раз напомнила о войне, которую развязала россия

ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
Теннис | 20 января 2024, 20:31 1
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай

20 января Элина пробилась в 1/8 финала Australian Open 2024

Реал Мадрид – Альмерия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 21.01.2024, 13:11
Реал Мадрид – Альмерия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Альмерия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
Теннис | 21.01.2024, 06:20
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Футбол | 21.01.2024, 10:50
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
20.01.2024, 13:48 57
Теннис
Красивый жест Юргена. Клопп готов уступить место коуча Ливерпуля Эрикссону
Красивый жест Юргена. Клопп готов уступить место коуча Ливерпуля Эрикссону
21.01.2024, 05:55 14
Футбол
Марта КОСТЮК – о турнире в рф: «Поздравляю российскую пропаганду»
Марта КОСТЮК – о турнире в рф: «Поздравляю российскую пропаганду»
19.01.2024, 18:24 3
Теннис
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
20.01.2024, 10:16 8
Теннис
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
20.01.2024, 08:56 19
Теннис
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
20.01.2024, 19:22 20
Футбол
СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова
СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова
20.01.2024, 11:58 99
Футбол
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
20.01.2024, 13:54 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем