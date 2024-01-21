Кубок Азии21 января 2024, 20:23 | Обновлено 21 января 2024, 20:42
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Оман и Таиланд разошлись миром в Кубке Азии
Обе команды нанесли по 6 ударов по воротам соперника
21 января 2024, 20:23 | Обновлено 21 января 2024, 20:42
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Во 2-м туре Кубка Азии Оман и Таиланд разошлись миром (0:0).
В матче не было забитых голов. Обе команды нанесли по 6 ударов по воротам соперника (в створ: Оман – 1, Таиланд – 2).
Ситуация в группе: Таиланд (4), Саудовская Аравия (3), Оман (1), Кыргызстан (0).
В вечернем матче 2-го тура в этом квартете играют: Кыргызстан – Саудовская Аравия.
Кубок Азии. 2-й тур, 21 января
Оман – Таиланд – 0:0
Турнирная таблица
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