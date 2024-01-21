Оман и Таиланд разошлись миром в Кубке Азии

Во 2-м туре Кубка Азии Оман и Таиланд разошлись миром (0:0).

В матче не было забитых голов. Обе команды нанесли по 6 ударов по воротам соперника (в створ: Оман – 1, Таиланд – 2).

Ситуация в группе: Таиланд (4), Саудовская Аравия (3), Оман (1), Кыргызстан (0).

В вечернем матче 2-го тура в этом квартете играют: Кыргызстан – Саудовская Аравия.

Кубок Азии. 2-й тур, 21 января

Оман – Таиланд – 0:0

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