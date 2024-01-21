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Кубок Азии
Оман
21.01.2024 16:30 – FT 0 : 0
Таиланд
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Кубок Азии
21 января 2024, 20:23 | Обновлено 21 января 2024, 20:42
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0

Оман и Таиланд разошлись миром в Кубке Азии

Обе команды нанесли по 6 ударов по воротам соперника

21 января 2024, 20:23 | Обновлено 21 января 2024, 20:42
61
0
Оман и Таиланд разошлись миром в Кубке Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

Во 2-м туре Кубка Азии Оман и Таиланд разошлись миром (0:0).

В матче не было забитых голов. Обе команды нанесли по 6 ударов по воротам соперника (в створ: Оман – 1, Таиланд – 2).

Ситуация в группе: Таиланд (4), Саудовская Аравия (3), Оман (1), Кыргызстан (0).

В вечернем матче 2-го тура в этом квартете играют: Кыргызстан – Саудовская Аравия.

Кубок Азии. 2-й тур, 21 января

Оман Таиланд – 0:0

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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