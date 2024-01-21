Срна объяснил, почему Шахтер не продал Судакова
Спортивный директор «Шахтера» – об украинском хавбеке
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал о том, почему клуб решил не продавать полузащитника сборной Украины Георгия Судакова во время январского трансферного окна:
«Отклонено предложение по Судакову? Это является еще одним доказательством того, чего мы хотим. Наш президент не опускает руки. Сегодня тяжелые времена в Украине, идет война. К сожалению, у нас война началась еще в 2014 году, когда мы остались без своего дома, без стадиона, без нашего города, без наших болельщиков, которые сегодня живут по всему миру.
Отказ продавать Судакова – это показатель того, что мы хотим сделать. Мы хотим сделать так, чтобы каждый украинский болельщик, каждый болельщик «Шахтера» смотрел и получал удовольствие от игры «Шахтера». А я вам обещаю, что футбольная команда «Шахтер» будет делать все, чтобы дарить положительные эмоции нашим военным, нашим болельщикам, чтобы все легче пережили этот сложный период, чтобы дать глоток свежего воздуха».
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