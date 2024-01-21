Элина Свитолина – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 января украинская теннисистка Элина Свитолина (№23 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В четвертом раунде основы 19-я сеяная украинка сразится против чешки Линды Носковой (№50 WTA). Поединок состоится 2-м запуском на Margaret Court Arena. Ориентировочное время начала матча – 04:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Даяны Ястремской (№93 WTA) или Виктории Азаренко (№22 WTA).

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