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  4. Элина Свитолина – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
21 января 2024, 17:10 |
987
0

Элина Свитолина – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого круга Australian Open

21 января 2024, 17:10 |
987
0
Элина Свитолина – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

22 января украинская теннисистка Элина Свитолина (№23 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В четвертом раунде основы 19-я сеяная украинка сразится против чешки Линды Носковой (№50 WTA). Поединок состоится 2-м запуском на Margaret Court Arena. Ориентировочное время начала матча – 04:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Даяны Ястремской (№93 WTA) или Виктории Азаренко (№22 WTA).

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Источник Sport.ua
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