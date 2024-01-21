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Australian Open
21 января 2024, 14:02 | Обновлено 21 января 2024, 14:46
3182
0

Элина Свитолина – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч Australian Open

В ночь на 22 января украинка поборется за выход в четвертьфинал австралийского мейджора

21 января 2024, 14:02 | Обновлено 21 января 2024, 14:46
3182
0
Элина Свитолина – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 21 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 23) сыграет матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде австралийского мейджора украинка проведет поединок против Линды Носковой (Чехия, WTA 50). Встреча состоится на Margaret Court Arena 2-м запуском. Время начала игры – не ранее 04:30 по Киеву.

Элина Свитолина

Ожидаемо Элина в 1/8 финала? Ожидаемо, разве что изначально были сомнения по поводу ее потенциальной встречи с Вероникой Кудерметовой в 3-м раунде, но россиянка вылетела уже на старте турнира, проиграв Виктории Голубич. Швейцарку Свитолина и закрыла на прошлой стадии.

Пока что проблем у первой ракетки Украины не было. По сетке откровенно повезло. Вначале не сыграла с Кудерметовой, а теперь не встретится и с Игой Свентек. Нужно пользоваться моментом и доходить до финала, дорога открыта.

Элина уверенно выиграла у Престон, Томовой и Голубич, а теперь ее ждет первое серьезное испытание в виде 19-летней чешки. С физикой все хорошо, даже учитывая тот проблемный голеностоп, отдохнуть успела, да и не напрягалась толком, поэтому, используя впридачу опыт, закрывать Носкову можно и нужно. Но только если юная чешка не проведет такой же суперпоединок, как с Игой...


Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Линда Носкова

Впервые Носкова заявила о себе в 2021 году, когда выиграла юниорский Ролан Гаррос. В том сезоне на ее счету также было 4 трофея на уровне ITF.

В 2022 последовали первые основные сетки на турнирах Grand Slam, а в 2023 на старте сезона дошла до финала соревнований WTA 500 в Аделаиде, где уступила Арине Соболенко.

Аделаида была для Линды настоящим прорывом, ведь там удалось впервые обыграть представительниц топ-10 (Дарью Касаткину и Онс Жабер), а также выиграть у Виктории Азаренко. В прошлом сезоне перспективная чешка также отметилась победой над Петрой Квитовой, но больше у нее нечего выделить.

Со Свентек Линда провела просто идеальный матч. Ига играла хорошо, но Линда – еще лучше. Мощная подача, отличный прием, быстрые переводы с форхенда и бэкхенда. Ига не сумела выиграть то, что должна была (полька взяла первый сет и имела брейк-поинт во 2-м при 3:3), но Носкова перевернула игру.

Свентек призналась, что думала, что все под ее контролем, но Носкова удивила стабильностью и качеством. Это звоночек для Элины. У украинки иногда заметны спады во время игры, причем конкретные (что было в Окленде). С Носковой нужно будет отыграть по максимуму, это не проходная соперница.


Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова

Личные встречи

Элина и Линда впервые проведут очный поединок.

Прогноз на матч Элина Свитолина – Линда Носкова

Элина заявила на пресс-конференции, что Носкова будет фавориткой встречи, поскольку обыграла Свентек. Но нет, чешка – андердог. В исход поединка лезть не будем, а просто поболеем за нашу первую ракетку.

Что касается прогноза, то учитывая мощную подачу Линды, предлагаем сделать ставку на фору Носковой по эйсам +1.5 с коэффициентом 2.00.

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Линда Носкова Элина Свитолина прогнозы прогнозы на теннис Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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