Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 22 января

22 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису будут сыграны поединки 4-го круга одиночного разряда, а также матчи парных.

В понедельник на корты Мельбурна выйдут 3 представительницы Украины.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. Четвертый раунд одиночного разряда

Rod Laver Arena. 1-й запуск (не ранее 03:00*)

Даяна Ястремская [Q] – Виктория Азаренко [18]

Margaret Court Arena. 2-й запуск (не ранее 04:30*)

Элина Свитолина [19] – Линда Носкова

Australian Open. Третий раунд парного разряда

Корт №3. 3-й запуск (не ранее 05:00*)

Людмила Киченок / Алена Остапенко – У Фансень / Чжу Линь

*ориентировочное время

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