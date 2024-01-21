Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 22 января
В понедельник на корты Мельбурна выйдут 3 украинские теннисистки
22 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису будут сыграны поединки 4-го круга одиночного разряда, а также матчи парных.
В понедельник на корты Мельбурна выйдут 3 представительницы Украины.
Расписание матчей с участием украинок
Australian Open. Четвертый раунд одиночного разряда
Rod Laver Arena. 1-й запуск (не ранее 03:00*)
Даяна Ястремская [Q] – Виктория Азаренко [18]
Margaret Court Arena. 2-й запуск (не ранее 04:30*)
Элина Свитолина [19] – Линда Носкова
Australian Open. Третий раунд парного разряда
Корт №3. 3-й запуск (не ранее 05:00*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко – У Фансень / Чжу Линь
*ориентировочное время
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