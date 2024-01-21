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  4. Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 22 января
Australian Open
21 января 2024, 11:55 |
815
0

Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 22 января

В понедельник на корты Мельбурна выйдут 3 украинские теннисистки

21 января 2024, 11:55 |
815
0
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 22 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

22 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису будут сыграны поединки 4-го круга одиночного разряда, а также матчи парных.

В понедельник на корты Мельбурна выйдут 3 представительницы Украины.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. Четвертый раунд одиночного разряда

Rod Laver Arena. 1-й запуск (не ранее 03:00*)
Даяна Ястремская [Q] – Виктория Азаренко [18]

Margaret Court Arena. 2-й запуск (не ранее 04:30*)
Элина Свитолина [19] – Линда Носкова

Australian Open. Третий раунд парного разряда

Корт №3. 3-й запуск (не ранее 05:00*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко – У Фансень / Чжу Линь

*ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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У Фансень Чжу Линь Людмила Киченок Алена Остапенко Элина Свитолина Линда Носкова Даяна Ястремская Виктория Азаренко Australian Open 2024 расписание
Источник Sport.ua
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