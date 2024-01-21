Олег ЛУЖНЫЙ: «Впервые слышу, что я должен стать вице-президентом УАФ»
Специалист опроверг слухи
Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Олег Лужный прокомментировал информацию о том, что он станет одним из двух вице-президентов УАФ в команде Андрея Шевченко.
«Впервые от Вас слышу, что я должен стать или выдвигаюсь по какой-то квоте на должность вице-президента УАФ», – прокомментировал информацию Лужный, ответив на вопрос журналиста.
Отметим, что ранее Львовская ассоциация футбола как один из коллективных членов УАФ выдвинула Андрея Шевченко кандидатом в президенты УАФ. Лужного считали потенциальным конкурентом Шевченко на выборах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Встречу отменили из-за неблагоприятных погодных условий
21 января украинка проведет поединок 1/8 финала австралийского мейджора