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Украина. Премьер лига
21 января 2024, 17:18 |
171
0

Олег ЛУЖНЫЙ: «Впервые слышу, что я должен стать вице-президентом УАФ»

Специалист опроверг слухи

21 января 2024, 17:18 |
171
0
Олег ЛУЖНЫЙ: «Впервые слышу, что я должен стать вице-президентом УАФ»
ФК Динамо. Олег Лужный

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Олег Лужный прокомментировал информацию о том, что он станет одним из двух вице-президентов УАФ в команде Андрея Шевченко.

«Впервые от Вас слышу, что я должен стать или выдвигаюсь по какой-то квоте на должность вице-президента УАФ», – прокомментировал информацию Лужный, ответив на вопрос журналиста.

Отметим, что ранее Львовская ассоциация футбола как один из коллективных членов УАФ выдвинула Андрея Шевченко кандидатом в президенты УАФ. Лужного считали потенциальным конкурентом Шевченко на выборах.

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Источник Спорт-Экспресс Украина
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