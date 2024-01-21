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  4. Комментатор матча Костюк назвала войну россии в Украине «маленькой»
Australian Open
21 января 2024, 16:43 |
531
0

Комментатор матча Костюк назвала войну россии в Украине «маленькой»

Позже Кэнди Рид-Гарроп объяснила, что сказала это с иронией

21 января 2024, 16:43 |
531
0
Комментатор матча Костюк назвала войну россии в Украине «маленькой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Перед началом поединка Марты Костюк в четвертом круге Australian Open против Марии Тимофеевой (6:2, 6:1) комментатор Кэнди Рид-Гарроп назвала соперницу украинки представительницей «страны, которая сейчас участвует в маленькой войне».

Это произошло во время эпизода, когда Марта отказалась от совместного предматчевого фото с россиянкой.

Позже Кэнди Рид-Гарроп заявила, что ей очень жаль, что это было воспринято таким образом, а с ее стороны это просто была ирония.

Ранее официальный аккаунт US Open опубликовал пост о победе украинки в своих социальных и указал флаг ее соперницы.

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Источник Большой теннис Украины
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