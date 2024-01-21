Комментатор матча Костюк назвала войну россии в Украине «маленькой»
Позже Кэнди Рид-Гарроп объяснила, что сказала это с иронией
Перед началом поединка Марты Костюк в четвертом круге Australian Open против Марии Тимофеевой (6:2, 6:1) комментатор Кэнди Рид-Гарроп назвала соперницу украинки представительницей «страны, которая сейчас участвует в маленькой войне».
Это произошло во время эпизода, когда Марта отказалась от совместного предматчевого фото с россиянкой.
Позже Кэнди Рид-Гарроп заявила, что ей очень жаль, что это было воспринято таким образом, а с ее стороны это просто была ирония.
Ранее официальный аккаунт US Open опубликовал пост о победе украинки в своих социальных и указал флаг ее соперницы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Елизавета Котляр завершила выступления на юниорском австралийского мейджоре
20 января Элина пробилась в 1/8 финала Australian Open 2024