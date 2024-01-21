В ночь на 21 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 33) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024, обыграв в 4-м раунде мейджора россиянку Марию Тимофееву (WTA 170).

Пресс-служба US Open поздравила Марту с выходом в 1/4 финала австралийского мейджора в Twitter, Facebook и Instagram.

Однако возле фамилии и имени Тимофеевой, которая выступает в «нейтральном» статусе, пририсовала флаг россии.

Публикации были сделаны более 3 часов назад, но до сих пор так и не испралены.

В четвертьфинале Australian Open Костюк сыграет против Коко Гофф (США, WTA 4), которая является действующей победительницей Открытого чемпионата США.

ФОТО. Пресс-служба US Open поставила флаг россии в публикации про Костюк



