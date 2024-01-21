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  4. ФОТО. Пресс-служба US Open поставила флаг россии в публикации про Костюк
Australian Open
21 января 2024, 11:43 |
1266
4

ФОТО. Пресс-служба US Open поставила флаг россии в публикации про Костюк

Марии Тимофеевой пририсовали тряпку...

21 января 2024, 11:43 |
1266
4
ФОТО. Пресс-служба US Open поставила флаг россии в публикации про Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 21 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 33) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024, обыграв в 4-м раунде мейджора россиянку Марию Тимофееву (WTA 170).

Пресс-служба US Open поздравила Марту с выходом в 1/4 финала австралийского мейджора в Twitter, Facebook и Instagram.

Однако возле фамилии и имени Тимофеевой, которая выступает в «нейтральном» статусе, пририсовала флаг россии.

Публикации были сделаны более 3 часов назад, но до сих пор так и не испралены.

В четвертьфинале Australian Open Костюк сыграет против Коко Гофф (США, WTA 4), которая является действующей победительницей Открытого чемпионата США.

ФОТО. Пресс-служба US Open поставила флаг россии в публикации про Костюк


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Марта Костюк Мария Тимофеева US Open Australian Open 2024 фото
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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fin
Хтось тупий (ще й зовсім не розбирається в тенісі) ще тупішу провокацію придумав.
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0
Sashamar
Не шукайте зраду там, де звичайна недбалість.Що ви хочете від якоїсь заспаної дівки пізнім нью-йоркським вечором?
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0
Bombardini
Навпаки ж класно, щоб усі знали хто програв
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0
maxno
Сейчас что us open. Australia open играют . Что ещё редакция передумает .
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-2
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