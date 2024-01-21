Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча четвертого круга Australian Open
22 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В четвертом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко (№22 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на Rod Laver Arena. Время начала матча – 03:00 по Киеву.
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Это будет четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла один матч.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Элины Ситолиной (№23 WTA) или Линды Носковой (№50 WTA).
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