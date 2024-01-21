Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В четвертом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко (№22 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на Rod Laver Arena. Время начала матча – 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла один матч.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Элины Ситолиной (№23 WTA) или Линды Носковой (№50 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

ПРОГНОЗ