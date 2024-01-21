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  4. Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
21 января 2024, 16:25 |
385
1

Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого круга Australian Open

21 января 2024, 16:25 |
385
1
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

22 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В четвертом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко (№22 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на Rod Laver Arena. Время начала матча – 03:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла один матч.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Элины Ситолиной (№23 WTA) или Линды Носковой (№50 WTA).

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Источник Sport.ua
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