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Australian Open
21 января 2024, 12:59 | Обновлено 21 января 2024, 13:11
1428
2

Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open

В ночь на 22 января украинка поборется за выход в четвертьфинал австралийского мейджора

21 января 2024, 12:59 | Обновлено 21 января 2024, 13:11
1428
2
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В ночь на 21 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) сыграет матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде австралийского мейджора украинка проведет поединок против Виктории Азаренко (WTA 93), которая выступает в «нейтральном статусе». Встреча состоится на Rod Laver Arena 1-м запуском. Время начала игры – не ранее 03:00 по Киеву.

Даяна Ястремская

Даяна – настоящая сенсация турнира и единственная теннисистка из квалификации, которая все еще продолжает выступления на Australian Open 2024.

После не самой уверенно квалификации украинка закрыла чемпионку Уимблдона 2022 и 7-ю ракетку мира Маркету Вондроушову, а затем разобралась и с Варварой Грачевой. В 3-м раунде Ястремская провела идеальный первый и третий сет против Эммы Наварро.

Даяна играет активно и агрессивно, часто идет в атаку. Пока у украинки идет игра – обыграть ее сложно. С нервами и психами у Ястремской все наладилось, она не выглядит потерянной на корте и имеет отчетливый план на игру.

Один из минусов в игре Ястремской – отсутствие обводящих ударов. В основном все очень плоско. Да, сильно, да, умно, но плоско... Азаренко не та теннисистка, которую можно обыгрывать однообразным стилем игры, не придумывая ничего нового.

Играться с Викторией в длинных ралли, перекидывать мячики и обмениваться форхендами и бекхендами по диагонали может быть ошибкой. Скорее всего и станет, разве что если Азаренко не начнет стабильно ошибаться.

Представительница беларуси безумно опытная. Конечно, она явно не в праймовой форме, но и в 34 года способна играть на высоком уровне. Поэтому в любом случае просто не будет и есть опасения, что Азаренко переиграет Ястремскую в первую очередь в плане тактики.


Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Виктория Азаренко

Азаренко является бывшей первой ракеткой, победительницей двух Открытых чемпионатов Австралии и обладательницей 21 титула на уровне WTA. Опыт, но а что с физикой?

Ей уже 34. В 2023 году она трижды снималась с турниров. Прошлый сезон закончила тремя поражениями подряд.

Перед матчем с Ястремской Виктория отдохнет за 2 дня, это пойдет ей на пользу. Но перебегать 23-летнюю Даяну, которая лупит по мячу, как будто этой ее последний турнир в жизни, будет сложно, наверное даже невозможно.

У Азаренко есть дополнительная мотивация – нужно защитить очки за прошлогодний полуфинал. Иначе выпадет не только из топ-20, но и из топ-30.

Кого обыграла беларуска на Aus Open 2024? Джорджи (3 сета), Таусон (3 сета), Остапенко (2 сета). Стоит предположить, что Алена была не в наилучших физических кондициях, учитывая лишний вес и плотный график (это был 11-й матч для Остапенко в 2024 году).

Если подводить черту, то спокойно можно сделать только один вывод: нас ждет интересный поединок, где опытность столкнется с молодостью и неимоверным желанием.


Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Азаренко

Статистика личных встреч

Ястремская и Азаренко играли между собой трижды. Счет в очных поединках 2:1 в пользу Виктории. В последний раз теннисистки встречались 19 сентября на соревнованиях в Гвадалахаре. Тогда Даяна дала бой, идя изначально явным андердогом, но проиграла 4:6, 6:7.

Прогноз на матч Даяна Ястремская – Виктория Азаренко

Логично, что Азаренко является фавориткой. Отчасти, даже явной. Но это позволяет нам не брать победу украинки, а подстраховаться форами. Предлагаем сделать ставку на фору Ястремской +1.5 по сетам за коэффициент 1.92.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Макс Максов
Віримо в перемогу! Такий турнір має проходити, без бульбашистів і рашистів!
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+1
Sinichkin
Якщо у Даяни буде мінімум невимушених помилок, то вона має шанс на перемогу. Бажаю перемоги над бульбашкою!!!
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0
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