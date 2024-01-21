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21.01.2024 00:00 - : -
Лудогорец
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Украина. Премьер лига
21 января 2024, 16:04 |
3444
10

Матч Шахтера с Лудогорцем отменен. Названа причина

Встречу отменили из-за неблагоприятных погодных условий

21 января 2024, 16:04 |
3444
10
Матч Шахтера с Лудогорцем отменен. Названа причина
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 21 января, донецкий «Шахтер» должен был провести товарищеский матч с болгарским клубом «Лудогорцем» в рамках турецкого подготовительного сбора. Но эту контрольную встречу отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Первый спарринг «оранжево-черных» в Турции будет сыгран на день позже.

В понедельник, 22 января, «Шахтер» проведет матч с ереванским «Пюником». Игра начнется в 14:30 по киевскому времени.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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FunnyCat_____
та и фиг с ним!
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