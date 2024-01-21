Матч Шахтера с Лудогорцем отменен. Названа причина
Встречу отменили из-за неблагоприятных погодных условий
В воскресенье, 21 января, донецкий «Шахтер» должен был провести товарищеский матч с болгарским клубом «Лудогорцем» в рамках турецкого подготовительного сбора. Но эту контрольную встречу отменили из-за неблагоприятных погодных условий.
Первый спарринг «оранжево-черных» в Турции будет сыгран на день позже.
В понедельник, 22 января, «Шахтер» проведет матч с ереванским «Пюником». Игра начнется в 14:30 по киевскому времени.
❗️ Матч з «Лудогорцем» скасовано, 22 січня – гра з «Пюніком» ❗️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 21, 2024
Спаринг, що мав відбутися сьогодні в Антальї, скасовано через несприятливі погодні умови.
У понеділок «Шахтар» проведе матч з «Пюніком». Гра розпочнеться о 14:30.#Shakhtar #ШахтарЛудогорець #ШахтарПюнік pic.twitter.com/16BR83cedx
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