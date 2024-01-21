Матч Шахтера с Лудогорцем отменен. Названа причина

В воскресенье, 21 января, донецкий «Шахтер» должен был провести товарищеский матч с болгарским клубом «Лудогорцем» в рамках турецкого подготовительного сбора. Но эту контрольную встречу отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Первый спарринг «оранжево-черных» в Турции будет сыгран на день позже.

В понедельник, 22 января, «Шахтер» проведет матч с ереванским «Пюником». Игра начнется в 14:30 по киевскому времени.