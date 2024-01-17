Шахтер – Лудогорец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 21 января, донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с болгарским клубом «Лудогорец» в рамках турецкого подготовительного сбора.

Игра начнется в 16:30 по киевскому времени.

Команды выяснят отношения на поле арены «Мардан Стэдиум», что в Анталье.

Прямая трансляцию матча будет на YouTube-канале донецкого «Шахтера».