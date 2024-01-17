Украина. Премьер лига17 января 2024, 14:49 | Обновлено 17 января 2024, 14:58
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Шахтер – Лудогорец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 января в 16:30 спарринг зимнего межсезонья
17 января 2024, 14:49 | Обновлено 17 января 2024, 14:58
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В воскресенье, 21 января, донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с болгарским клубом «Лудогорец» в рамках турецкого подготовительного сбора.
Игра начнется в 16:30 по киевскому времени.
Команды выяснят отношения на поле арены «Мардан Стэдиум», что в Анталье.
Прямая трансляцию матча будет на YouTube-канале донецкого «Шахтера».
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